Италия и Германия ответили Макрону на слова о «смерти мозга» НАТО

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини и глава МИД Германии Хайко Маас ответили президенту Франции Эммануэлю Макрону на слова о «смерти мозга» НАТО.

Гуэрини заявил, выступая на Берлинской конференции по безопасности, что «усилия по укреплению Европы связаны со стратегическими отношениями Евросоюза (ЕС) и НАТО». По его словам, альянс необходим Италии, это «абсолютно важная отправная точка, чтобы бороться со злоупотреблениями», передает РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы НАТО и дальше предпринимала усилия в решении стоящих перед ней задачей, круглосуточно была на страже», – подчеркнул он.

Министр отметил в этом контексте, что ЕС и НАТО должны работать систематически над разрешением вызовов и «не ждать».

Гуэрини подчеркнул особую важность работы альянса на южном направлении, в частности, в Средиземном море, «где необходимо выстраивать новые потенциалы в рамках обороны, решать институциональные вопросы, быть прагматичным и действовать с прицелом на долгосрочную перспективу в партнерстве с заинтересованными лицами».

Также министр призвал активно работать на Балканах.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что несмотря на прозвучавшие ранее мнения о нежизнеспособности НАТО, альянс продолжает исправно функционировать, передает ТАСС.

«Можно справедливо сказать – НАТО жива, от головы и до пят. Даже если кто-то ставит другие диагнозы», – сказал он.

Министр добавил, что главам МИД стран НАТО удалось доказать это на последней встрече в Брюсселе.

При этом, по его словам, альянсу требуется концептуальное развитие, для чего в рамках организации создается экспертная группа.

Напомним, в начале ноября Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Он требовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков: канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заявили, что не разделяют позицию французского лидера.

В России же подчеркивали, что заявление Макрона полностью отражает современную ситуацию.

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