Польша и Литва поспорили с Макроном о «смерти мозга» НАТО

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заявили, что не разделяют позицию французского лидера Эммануэля Макрона о нынешнем состоянии НАТО.

Дуда на совместной с Науседой пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что не видит «проблем с жизнеспособностью» Североатлантического альянса. Он заявил, что присутствие американских военнослужащих в Польше «в координации с НАТО» демонстрирует противоположное, пишет Deutsche Welle.

Науседа со своей стороны предостерег членов НАТО от высказывания малейшего сомнения в том, что организация является основополагающим гарантом безопасности Европы.

Накануне депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что во Франции существует давняя «традиция поддаваться российскому давлению». По его словам, это проявляется в «пророссийскости» самого Макрона и политических элит этой страны.

Сенатор Олег Морозов отметил, что Польша «не бесплатно» пытается занять в Европе место антироссийского форпоста.

Немецкий политолог Александр Рар в этой связи рассказал о столкновении двух концепций «большой Европы»: от «Ванкувера до Донецка», исключая Россию, и от «Лиссабона до Владивостока».

Напомним, в начале ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Президент Франции требовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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