Германский эксперт объяснил злость Польши из-за «поклонов» Макрона в адрес России

«Столкнулись две концепции «большой Европы». Первая – от «Ванкувера до Донецка», исключая Россию. Вторая – от «Лиссабона до Владивостока», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал жалобы Польши на «поклоны» Макрона в адрес России.

«Сейчас Эммануэль Макрон борется за старую концепцию, которую за последние годы немного позабыли. Она абсолютно правильная – выстроить общее европейское пространство от Лиссабона до Владивостока. Президент Франции сделал конкретные предложения. Можете представить, что теперь происходит в Польше! Они не знают, куда деться от злости. Они же могли всегда манипулировать европейцами, представлять себя жертвой российской истории, агрессии, так же, как Украина», – отметил германский политолог Александр Рар.

Ранее депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что во Франции существует давняя «традиция поддаваться российскому давлению». В интервью польским журналистам, политик обвинил в «пророссийскости» президента Франции Эммануэля Макрона, а также французские политические элиты. «Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно левая часть элиты, а, помимо этого, и правая тоже», – заявил Сариуш-Вольский.

В Варшаве опасаются, что французы уговорят и немцев работать над старой концепцией «Европы от Лиссабона до Владивостока», отметил Рар. Альтернативой этому образу «Большой Европы» служит евроатлантическая концепция, которая включает в себя США и Канаду, Европу до восточных границ Украины, но не Россию. Пока, впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с диагнозом, который Макрон поставил главной евроатлантической структуре – президент Франции, напомним, выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса.

Как бы то ни было «в своей прощальной речи на посту главы Евросовета, представитель Польши Дональд Туск также сказал, что он оставляет тревожную ситуацию, потому что Макрон хочет строить Европу с Россией», напомнил политолог. Реализация концепции Европы от Лиссабона до Владивостока «будет кошмаром для Польши», отмечает Рар. «Польша всегда знала, как давить на своих западных патронов. Она всегда умело представляла себя жертвой российской агрессии. Ее диалог с Западной Европой строился так – вы должны нам помогать, потому что вы виноваты, что во время Второй мировой войны вы нас продали, на нас напали, а вы нас не защитили», – подчеркнул германский эксперт.

«Но тут Макрон впервые сказал, что у нас разное видение России. Думаю, в узком кругу он соглашается, что у нескольких восточноевропейских стран комплекс младшего брата. Они всегда будут чувствовать себя жертвами, но когда народ ощущает себя так, даже не народ, а элита изображает себя жертвами, они всегда ищут защиты. А попытки призывать США или Германию защищать Польшу от России приведут к тому, что мы вернемся к холодной войне. Опять будет противостояние с Россией, – отметил Рар. – Думаю, старым европейцам это уже надоело. Они понимают, что надо выстраивать нормальные отношения с Россией».

По мнению немецкого эксперта, послание, содержащееся в заявлениях Макрона, означает следующее: «если не выстроим Европу вместе с Россией, мы потеряем Россию, которая предпочтет сотрудничество с Китаем, мы потеряем Сибирь с ее ресурсами и мы потеряем всякое значение в будущем многополярном порядке вместе с Россией».

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