Трамп обиделся на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Президента США Дональда Трампа очень раздосадовали высказывания его французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», сообщили СМИ.

«Он давно зол на Макрона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios слова высокопоставленного чиновника администрации США.

Другой чиновник заявил, что высказывания Макрона, наоборот, могут повлиять на то, что Трамп начнет более позитивно выказываться об альянсе.

Ранее французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

В Европе не согласились с Макроном: канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала поставленный альянсу «диагноз», президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заявили, что не разделяют позицию французского лидера, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сказал, что его страна нуждается в НАТО.

Напомним, в пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган нахамил Макрону по поводу «смерти мозга».

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