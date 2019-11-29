Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Турецкий лидер Тайип Эрдоган отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Турецкий президент заметил, что у Макрона нет опыта борьбы с терроризмом, по этой причине «желтые жилеты» оккупировали» Францию.

«Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции», – заключил Эрдоган.

Ранее французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

В Европе не согласились с Макроном: канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала поставленный альянсу «диагноз», президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заявили, что не разделяют позицию французского лидера, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сказал, что его страна нуждается в НАТО.