Минобороны Бельгии признало утечку данных о базах НАТО через фитнес-приложение

Belga: В Бельгии признали утечку данных о военных объектах НАТО через Strava

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Существуют инструкции, в том числе для личных телефонов, однако некоторые военнослужащие, очевидно, их не соблюдают», – сказал Франкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

Министр уточнил, что приложение использовалось на личных смартфонах. По его словам, к нарушителям уже применены меры, однако удалить оказавшиеся в открытом доступе данные сложно. Власти намерены ужесточить проверки.

Ранее бельгийская газета De Morgen сообщила, что с 2014 года около 4 тыс. бельгийских военных фиксировали свои тренировки в Strava на территориях секретных объектов, в том числе в штаб-квартире НАТО, командном центре SHAPE, на двух авиабазах и военно-морской базе Зебрюгге. Через приложение также можно было узнать имена сотен военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти России пообещали пресекать утечки информации о ходе спецоперации на Украине. В июле СМИ сообщили, что американских военных на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов.

Ранее США выразили протест Сеулу из-за утечки данных о КНДР.