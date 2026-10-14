Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов

Tекст: Ольга Иванова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания подняла проблему качества образования в негосударственном секторе, передает ТАСС.

«Сегодня коллеги задавали вопросы по частным высшим учебным заведениям. Коллеги, ничего плохого в частных высших учебных заведениях нет – это мировая практика, если эти действительно высшие учебные заведения занимаются качественной подготовкой специалистов. К сожалению, у нас за последние годы появился целый пласт – Валерий Николаевич [Фальков] называл цифру 350 – частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность», – сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что вне зависимости от формы учебного заведения ответственность за уровень подготовки всегда лежит на государстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах страны.

Матвиенко выступила за приостановку лицензирования высших учебных заведений.