Суд в Петербурге арестовал 42 участников драки на детской площадке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Калининский районный суд Петербурга за два дня рассмотрел 43 дела по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Под арест отправлены 42 человека, большинство получили по пять и семь суток. В отношении одного человека дело было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Массовая драка произошла вечером 12 октября на детской площадке у дома №12 по улице Брянцева. Участники конфликта кричали, ругались матом, оскорбляли прохожих и игнорировали замечания граждан.

Некоторые задержанные признали свою вину, тогда как другие утверждали, что не дрались, а пытались разнять конфликтующих, «болели за своих» или просто проходили мимо. Один из фигурантов оказался случайным прохожим. Назвать судьям причину драки участники не смогли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве.

В мае суд арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике.

Ранее десять человек задержали после драки в центре Петербурга.