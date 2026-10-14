Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Суд в Петербурге арестовал 42 участников драки на детской площадке
В Петербурге суд назначил от одних до восьми суток административного ареста 42 участникам массовой драки, произошедшей на детской площадке.
Калининский районный суд Петербурга за два дня рассмотрел 43 дела по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Под арест отправлены 42 человека, большинство получили по пять и семь суток. В отношении одного человека дело было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Массовая драка произошла вечером 12 октября на детской площадке у дома №12 по улице Брянцева. Участники конфликта кричали, ругались матом, оскорбляли прохожих и игнорировали замечания граждан.
Некоторые задержанные признали свою вину, тогда как другие утверждали, что не дрались, а пытались разнять конфликтующих, «болели за своих» или просто проходили мимо. Один из фигурантов оказался случайным прохожим. Назвать судьям причину драки участники не смогли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве.
В мае суд арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике.
Ранее десять человек задержали после драки в центре Петербурга.