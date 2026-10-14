Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о кибератаке на «Додо пиццу»

  • Новость часаНовак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
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    Выход к морю становится поводом для еще одной африканской войны
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 18:42 • Новости дня

    Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о кибератаке на «Додо пиццу»

    Фигурант дела о кибератаке на «Додо пиццу» Фридман отправлен под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца».

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца». Обвиняемый Денис Фридман будет находиться под домашним арестом до 8 декабря 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Додо пицца» сообщила об утечке данных клиентов после кибератаки.

    Ранее на прошлой неделе хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa. В Дании произошла утечка личных данных почти 9 млн человек.

    14 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

    С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.

    Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.

    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

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    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    14 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Минцифры помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки после атаки на ЦОДы

    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России помогло компании «Яндекс» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство оказало содействие в поиске новых мест для размещения систем «Яндекса». «Минцифры оказало «Яндексу» содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки», – сказал министр в комментарии РБК, пишет ТАСС.

    Шадаев добавил, что территориальное распределение мощностей помогает снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов при серьезных повреждениях. «Яндекс» продолжает восстановительные работы и перенос систем на сторонние площадки.

    В пресс-службе «Яндекса» отметили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и резервные мощности на независимых площадках, не раскрывая их местоположение.

    Напомним, 11 октября «Яндекс» остановил работу дата-центра во Владимире из-за последствий атаки беспилотников. Девятого октября часть инфраструктуры в Калуге также получила повреждения, а в Сасове Рязанской области после атаки дронов произошел пожар, затронувший часть оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

    В воскресенье из-за атаки дронов на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира возник пожар.

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    13 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Неизвестные подожгли 11 антенн Starlink в Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Двое неизвестных в масках подожгли 11 антенн системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, расположенных в районе Софии, сообщил депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев, сопредседатель партии «Да, Болгария».

    «Речь идет о секретном объекте под Софией», – заявил Мирчев, отметив, что, по его данным, сожжены 11 антенн из 17.

    Депутат добавил, что направил запросы в Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает представить парламенту дополнительную информацию по этому инциденту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Издание «Днес» пишет, что станция спутниковой связи в районе села Плана в Софийской области не является секретным или военным объектом и принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Германии сообщили о задержании первых подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.

    Во вторник в Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

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    14 октября 2026, 03:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще десять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе» вечером во вторник.

    В ночь на среду он опубликовал ряд сообщений, в которых говорилось, что ПВО отразила атаку еще четырех, 16, десяти, 30 и 15 БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вечером ПВО сбила еще 20 летевших на Москву беспилотников.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    13 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: ПВО уничтожила 20 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 дронов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «20 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников.

    Ночная атака дронов на столицу стала одной из крупнейших за год.

    С ночи понедельника в сторону Москвы летели 417 дронов ВСУ, сообщал глава города.

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    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Площадь пожара в выселенном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах города.

    Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве достигла 300 квадратных метров, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее в ГУ МЧС по городу заявили, что спасатели получили информацию о возгорании в доме № 17, корпус 3, на Кронштадтском бульваре. Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве. В том же месяце ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара в столице. В марте спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре в Москве.

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    14 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов

    Из-за ограничений в Москве более 30 самолетов направились в другие города

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности, сообщили в пресс-службах аэропортов Москвы.

    Во Внуково не смогли приземлиться 19 бортов, следовавших из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Эти самолеты, по сведениям справочной службы аэропорта, совершили посадку в Нижнем Новгороде, Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле, передает ТАСС.

    Еще четыре самолета, шедшие в Домодедово из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады, направили в Нижний Новгород и Петербург.

    В Шереметьево, согласно данным справочной службы и онлайн-табло, пока не прибыли 12 рейсов, в том числе из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены дроны, направлявшиеся в сторону столицы.

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

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    13 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Команда «Яндекса» показала профессионализм и эффективность в условиях форс-мажора

    Плуготаренко: Дата-центры перешли в категорию критической инфраструктуры

    Восстановление ключевых сервисов «Яндекса» в течение часов после ударов по трем дата-центрам показало эффективность работы инженеров компании и устойчивость ее технической базы, заявил газете ВЗГЛЯД член Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что физическая защита цифровой инфраструктуры становится столь же значимой задачей, как противодействие киберугрозам.

    «События последних дней, связанные с ударами по инфраструктуре «Яндекса», показали, что устойчивость цифровой экосистемы сегодня проверяется не только киберугрозами, но и вполне физическими событиями – пожарами, авариями, прямыми атаками (к сожалению). И ключевым навыком становится не способность избежать инцидента, а способность удержать доступность сервисов, когда он уже случился», – говорит Плуготаренко.

    По его словам, работу команды «Яндекса» в данной ситуации можно рассматривать как уникальный пример профессионализма и невероятной эффективности. «Важно понимать: это проблема не одной страны и не одной компании. Мировой опыт показывает, насколько тяжелыми бывают последствия, когда дата-центр выходит из строя физически», – поясняет он.

    В качестве примера эксперт привел зарубежные случаи повреждения дата-центров. Так, пожар в государственном центре обработки данных NIRS в южнокорейском Тэджоне летом 2026 года остановил работу сотен государственных сервисов. Восстановление заняло около трех месяцев, а часть информации, не имевшей резервных копий, была утрачена. Другой пример – пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге в 2021 году. Тогда один из корпусов полностью сгорел, миллионы сайтов оказались недоступны. Клиенты, хранившие резервные копии в том же здании, потеряли данные.

    «Это универсальный урок: физический форс-мажор проверяет не маркетинговые цифры доступности, а реальную архитектуру», – заявил член РОЦИТ.

    В связи с этим он отметил работу команды «Яндекса» в чрезвычайной ситуации. «Когда под удар попали один за другим сразу три дата-центра, задача стояла не просто локализовать последствия и оценить ущерб, а сохранить связность всей сложнейшей экосистемы – в условиях, когда часть оборудования вышла из строя физически, а сроки поставок замены могут растянуться на месяцы. Тем не менее ключевые пользовательские сервисы начали восстанавливаться в течение часов, а не дней, недель или месяцев», – сказал эксперт. По его мнению, это результат не только самоотверженности инженеров, но и продуманной архитектуры – геораспределения и резервирования мощностей.

    Плуготаренко также отметил готовность российского IT-рынка помочь «коллегам по цеху»: «Когда один из крупнейших игроков временно теряет часть мощностей, рынок не «сыплется»: происходит быстрое перераспределение нагрузки и кооперация между компаниями – ради стабильности цифровых сервисов и доступа пользователей к ним. Оперативная консолидация ресурсов в ответ на реальный физический ущерб – признак взрослой экономики и ответственности ее игроков».

    Он добавил, что несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку последних лет, отечественный «Цифровой контур» продолжает рост – по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, оборот цифровых компаний в России достиг за прошлый год 21 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

    «Поэтому главный вывод не про отдельную компанию, а про всю отрасль. Мы привыкли называть это «ИТ», «цифровыми сервисами», «облаком» – но, как показали события последних дней, даже у облака есть вполне земные адрес, электричество и стены. Дата-центр окончательно перешел из категории «ИТ-объект» – в категорию критической инфраструктуры, со всей сопутствующей ценой: резервными площадками, геораспределением, физической защитой и страхованием», – полагает член РОЦИТ.

    «И конечно, хочется пожелать сил и успехов команде «Яндекса»: компания не просто латает дыры, а перестраивает логику работы с данными. Внедрение принципов географического резервирования и децентрализации мощностей – это самая серьезная и нужная сегодня работа, и ее быстрая реализация позволяет заявить о наших цифровых сервисах как об одних из лучших в мире.
    Коммуникация «Яндекса» со своими пользователями (гражданами и компаниями) показывает: удобство пользователей остается для компании приоритетом даже в условиях форс-мажора, и это заслуживает уважения», – подчеркнул Плуготаренко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников. Минцифры и Минобороны обсудили защиту российских дата-центров от беспилотников.

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    14 октября 2026, 07:38 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя

    В Московском регионе из-за сильного дождя ввели желтый уровень опасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми сильными осадками.

    Желтый уровень погодной опасности введен на территории Московского региона из-за ожидаемого сильного дождя, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    В Московской области предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий действует в течение суток начиная с 09:00. В столице особый режим продлится с 13:00 до 21:00.

    Осадки в регионе пройдут в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Синоптики ожидают выпадение до 10 мм дождевой воды, температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов выше нуля. Скорость северного ветра достигнет 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

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    14 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон

    На подлете к Москве уничтожили 41 дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 41 беспилотный летательный аппарат на подлете к российской столице, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 41 беспилотника, указал мэр в двух последних сообщениях в Max.

    Градоначальник добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 100.

    С вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

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    14 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве из бизнес-центра на Кутузовском проспекте эвакуировали более 1,5 тыс. человек из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    «Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32», – приводит слова представителя экстренных служб столицы РИА «Новости».

    В целях безопасности из здания были выведены более 1,5 тыс. человек. Специалисты соответствующих служб устанавливают причину происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    В начале прошлого месяца московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания.

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