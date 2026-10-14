Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Папа римский пошел на поправку после удаления опухоли в легком
Папа римский Лев XIV начал восстанавливаться после удаления раковой опухоли
Папа римский Лев XIV начал восстановление после операции по удалению злокачественного образования в легком, сообщили его лечащие врачи.
Утром в среду понтифик сдал анализы крови и прошел рентген грудной клетки. Показатели находятся в пределах нормы для проведенной операции, передает ТАСС.
«Пациенту провели дыхательную физиотерапию, и он начал вставать. Он возобновил прием пищи», – заявили врачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду брат папы римского Льва XIV рассказал о состоянии понтифика после операции.
Во вторник папа римский успешно перенес операцию.
В тот же день он отправился в больницу для проведения операции на легком.