Брат папы римского Льва ХIV рассказал о состоянии понтифика после операции

Newsmax: Брат папы римского Льва ХIV сообщил о хорошем самочувствии понтифика

Tекст: Дмитрий Зубарев

Папа римский Лев ХIV находится в хорошем состоянии после хирургического вмешательства, сообщил его 74-летний старший брат Луи Превост, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Newsmax.

«Я получил сообщение от его «правой руки», что он пришел в сознание, хорошо себя чувствует и не испытывает боли. Насколько мне известно, он в хорошей форме и находится в надежных руках… Мы надеемся на лучшее», – рассказал Превост.

По его словам, перед процедурой они с братом разговаривали и даже шутили, а понтифик пребывал в хорошем расположении духа. Кроме того, Превост подтвердил, что сам борется с онкологическим заболеванием – в 2017 году у него обнаружили миелому.

Днем ранее Ватикан проинформировал, что папе римскому успешно удалили нижнюю долю правого легкого. Гистологическое исследование выявило аденокарциному, которая является одной из разновидностей рака. Само хирургическое вмешательство заняло 90 минут и прошло без осложнений, а в общей сложности понтифик находился в операционной порядка трех часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, у старшего брата папы римского Льва XIV диагностировали рак.

Во вторник понтифик успешно перенес операцию.

В воскресенье в Ватикане оценили срок восстановления главы Римско-католической церкви.