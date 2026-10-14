Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
У старшего брата папы римского Льва XIV диагностировали рак
CBS: У 74-летнего старшего брата папы римского Льва XIV выявили рак
Старший брат папы римского Льва XIV 74-летний Луи Превост болен множественной миеломой, сообщила его супруга Дебора Превост.
Телеканал CBS сообщил, что у старшего брата папы римского Льва XIV Луи Превоста подтверждена множественная миелома. Информацию о состоянии его здоровья раскрыла супруга Дебора Превост, передает РИА «Новости».
По словам жены, впервые рак у мужчины диагностировали в 2017 году. После прохождения лечения в 2019 году он вышел в ремиссию, однако три месяца назад случился рецидив. В настоящее время брат понтифика проходит клиническое обследование в больнице.
Миелома является злокачественной опухолью, которая подавляет нормальное кроветворение, разрушает кости и вырабатывает белки, повреждающие внутренние органы.
Накануне стало известно об успешной операции самого папы римского Льва XIV. Понтифику удалили нижнюю долю правого легкого, а гистологическое исследование подтвердило наличие аденокарциномы, которая также является одним из вариантов рака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого.
Во вторник Лев XIV отправился в больницу для хирургического вмешательства.
В воскресенье глава католической церкви сообщил о предстоящей операции.