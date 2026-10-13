Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.7 комментариев
Папа римский успешно перенес операцию
Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком
Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком, сообщили в Ватикане.
Папа римский 71-летний Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.
«Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и папа римский вернулся в палату», – передает ТАСС сообщение службы печати Святого престола.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком. В понедельник его аудиенции отменили. В тот же день была названа дата госпитализации понтифика.