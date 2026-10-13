  • Новость часаPolitico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    11 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    8 комментариев
    13 октября 2026, 21:38 • Новости дня

    Папа римский успешно перенес операцию

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком, сообщили в Ватикане.

    Папа римский 71-летний Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.

    «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и папа римский вернулся в палату», – передает ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком. В понедельник его аудиенции отменили. В тот же день была названа дата госпитализации понтифика.

    12 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Баку арестовали 37 человек из-за беспорядков на фоне споров о школьной форме

    МВД: В Баку арестовали 37 человек за беспорядки из-за единой школьной формы

    Tекст: Мария Иванова

    В Баку арестованы 37 человек за грубое нарушение общественного порядка на фоне введения единых требований к школьной форме, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

    «В Баку группа лиц спровоцировала конфликты с работниками школ в связи с введением единых требований к школьной форме, причинила ущерб государственным образовательным учреждениям, а также предприняла попытки совершить действия, грубо нарушающие общественный порядок», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Возбуждено уголовное дело об организации действий, повлекших нарушение общественного порядка. Задержанные препятствовали движению транспорта и нормальной работе учебных заведений.

    В МВД подчеркнули, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности учащихся и педагогов, а противоправные действия будут пресекаться.

    В сентябре правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме, исключив элементы одежды, «противоречащие светскому характеру образования». Это вызвало недовольство некоторых верующих, усмотревших в правилах запрет на ношение хиджаба в школах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Депздрав ХМАО объяснил запрет хиджабов для медработников санитарными требованиями.

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    11 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты

    Врач назвала сахар и фастфуд убийцами иммунитета зимой

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник предупредила об опасности частого употребления сладкого и вредной пищи в холодное время года.

    «Существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов – важной части иммунной системы. И это фаст-фуд, богатый трансжирами, провоцирующими воспалительные процессы», – отметила она в беседе с РИА «Новости».

    Специалист напомнила о необходимости соблюдать дневную норму белка, выступающего основой для главного антиоксиданта организма.

    Медик посоветовала сбалансировать рацион, добавив в каждый прием пищи творог, нежирное мясо, свежие овощи, сложные углеводы и полезные растительные жиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Доктор Шуппо рассказала о способах защиты от вирусов осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты

    Трихолог назвала необходимые для здоровья волос продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Трихолог Майя Тимофеева назвала правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов главным условием для сохранения здоровья и красоты волос.

    «Если смотреть в плане питания по восполнению белка, это – яйца, молоко, творог, мясо. Можно использовать и растительный белок тоже. Он находится в орехах, например. Второй дефицит – это железо и низкий ферритин. Потом идет нехватка различных микроэлементов, таких как цинк, медь, селен, кремний и, конечно же, витамины группы В или витамин D. Еще важным компонентом является омега-3. Он нужен не только для волос, но и для нервной системы, для памяти», – рассказала Тимофеева в эфире радио Sputnik.

    По словам врача, определить недостаток конкретных витаминов и микроэлементов можно только с помощью анализов. Нехватка меди, к примеру, приводит к появлению седины, а низкое содержание железа делает волосы тусклыми и секущимися.

    Дефицит витамина D может вызывать выпадение или медленный рост волос. Трихолог назначает обследования, исходя из внешнего вида волос пациента.

    В качестве первой меры врачи рекомендуют увеличить потребление белка. Железо можно получить из говяжьей печени, а ферритин повышают грецкие орехи. Зелень богата микроэлементами, кисломолочные продукты и творог также полезны.

    Источником омега-3 служит морская рыба, а витамин D в осенне-зимний период советуют принимать в виде биологически активных добавок.

    Особое внимание Тимофеева уделила свежим фруктам и ягодам. Они благотворно влияют не только на волосы, но и на кожу, иммунную и нервную системы. Для восполнения железа полезен гранатовый сок и гранат.

    Кроме того, трихолог отметила важность своевременного сна для улучшения состояния волос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трихолог сообщил о резком омоложении проблемы выпадения волос у россиян. Врач раскрыла неочевидные причины сильного выпадения волос осенью.

    Врач Алексей Силин назвал дефицит питательных веществ и гормональные сбои частыми причинами развития алопеции.

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    11 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Врач назвала неочевидные симптомы опасного дефицита белка

    Тяга к сладкому и утомляемость могут говорить о нехватке белка

    Tекст: Катерина Туманова

    Тяга к сладкому, утомляемость и выпадение волос часто свидетельствуют о нехватке белка, сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

    «Признаки белкового дефицита, как правило, неспецифичны, но могут быть поводом для обращения к врачу и дообследования: общая слабость, утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необъяснимая потеря веса, снижение силы в руках и ногах, отеки, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос, сухость кожи, частые инфекции, медленное заживление ран, тяга к сладкому», – рассказала Сулейманова ТАСС.

    Врач пояснила, что при подозрениях на дефицит медики советуют сдать анализ крови на общий белок и альбумин. В случае необходимости назначаются дополнительные исследования для исключения болезней печени, почек или органов ЖКТ.

    Специалист призвала не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты.

    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    12 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что большая часть пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов.

    «Значительная доля пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов. Значительная доля пациентов, соответственно, могла бы поступать совершенно четко раньше», – сказал Мурашко на конгрессе московских хирургов, его слова приводит ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году при кишечной непроходимости доля поздних обращений составила 59,4%. При остром панкреатите показатель достигал 53%, при остром холецистите – 51%, при остром аппендиците – 36%.

    Глава Минздрава добавил, что необходимо информировать людей о симптомах подобных болезней и отрабатывать своевременную диагностику. Чем позже пациент попадает к врачам, тем сложнее протекает лечение, подчеркнул Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В пятницу Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце министр рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    13 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака

    Врач Ахмаев опроверг миф о влиянии смартфона на онкологию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-онколог Расул Ахмаев опроверг популярные заблуждения о раке, в том числе миф о том, что заболевание могут вызывать смартфоны и генно-модифицированные продукты.

    «Этот миф основан на распространении информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. На самом деле не существует научно обоснованных подтверждений, что частое использование мобильных телефонов приводит к появлению опухолей мозга», – заявил Ахмаев в беседе с изданием Lenta.ru.

    Врач также опроверг миф о том, что ГМО вызывают рак. При этом он отметил, что сахарный диабет является косвенным фактором риска развития онкологии, а опухолевые клетки активно питаются глюкозой, но употребление сахара здоровым человеком не приводит к появлению опухоли.

    По словам специалиста, рак в подавляющем большинстве случаев имеет неинфекционную природу. Однако некоторые виды онкологии могут быть спровоцированы вирусами или бактериями. Кроме того, Ахмаев назвал ошибочным мнение, что рак является возрастной болезнью.

    Онколог подчеркнул, что утверждение о неизлечимости рака также неверно. На ранних стадиях шансы на выздоровление достигают 90-95%, а на результат лечения влияют агрессивность опухоли и использование таргетных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

    Также онколог Давид Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

    Выживаемость больных раком значительно выросла за десять лет.

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    11 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать казнь

    Папа римский раскритиковал планы Пентагона показать казнь

    Tекст: Катерина Туманова

    Папа Римский Лев XIV осудил демонстративную смертную казнь после решения Пентагона транслировать в прямом эфире расстрел стрелка из Форт-Худа Нидала Малика Хасана.

    Папа Римский Лев XIV выступил против смертной казни после решения Пентагона транслировать в прямом эфире расстрел Нидала Малика Хасана, устроившего стрельбу по сослуживцам на базе Форт-Худ в 2009 году, пишет Newsweek.

    «Смертная казнь недопустима, поскольку является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности», – написал понтифик в социальной сети X.

    Он подчеркнул, что общее благо и требования правосудия можно обеспечить без высшей меры наказания.

    По словам первого в истории папы римского из США, современные системы содержания под стражей защищают граждан, не лишая виновных шанса на искупление.

    Заявление прозвучало на фоне критики методов приведения в исполнение смертных приговоров в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом, после чего Хегсет заявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.

    При этом CNN передал, что Пентагон не знал о планах Хегсета показать казнь в прямом эфире.

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    11 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Лещенко ответил на слухи об ухудшении здоровья

    Лещенко рассказал об отличном самочувствии после сообщений о болезни

    Tекст: Ольга Иванова

    Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично и продолжает концертную деятельность вопреки сообщениям об ухудшении здоровья.

    «Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», – сказал певец, передает РИА «Новости».

    В октябре Mash сообщал, что артист стал реже выступать из-за проблем со здоровьем, в том числе одышки и болей в спине. Кроме того, в марте 2025 года появлялась информация, что врачи обнаружили у Лещенко редкое заболевание – транстиретиновый амилоидоз, которое поражает сердце и другие жизненно важные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом академик Лео Бокерия назвал главные привычки для сохранения здоровья.

    Весной Лариса Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем.

    Супруга Василия Ливанова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера.

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    12 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Врач Минздрава раскрыла секрет крепкого иммунитета в осенний период

    Осенью для иммунитета необходимы источники белка и овощи

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова порекомендовала обогатить повседневное меню бобовыми, рыбой и птицей для поддержания здоровья в осенний период.

    Для поддержания защитных сил организма в холодное время года требуется правильное питание.

    «Для нормальной работы иммунных клеток необходимо получать с пищей достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ», – сказала Дроздова РИА «Новости».

    Она посоветовала добавлять в меню цельнозерновые продукты.

    Врач подчеркнула, что взрослым людям следует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. При этом допускается использование замороженных ягод и смесей, если в них нет добавленного сахара и лишней соли.

    Специалист порекомендовала заранее планировать варианты завтрака, обеда и ужина. Основные приемы пищи полезно дополнять гарнирами из капусты, моркови или тыквы, а для перекусов выбирать свежие яблоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты. Доктор раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    12 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    В Минздраве назвали необходимое для здоровья количество минут спорта

    В Минздраве призвали заниматься спортом 150 минут в неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова посоветовала взрослым людям тратить на умеренные физические нагрузки не менее 150 минут в неделю.

    «Для поддержания здоровья, улучшения сна, снижения тревожности и нормальной работы иммунной системы важно регулярно двигаться», – рассказала Дроздова РИА «Новости».

    Медик посоветовала отдавать предпочтение приятным видам досуга, среди которых плавание, танцы или домашние тренировки. При выборе занятий крайне важно брать в расчет текущее самочувствие и уровень подготовки.

    Эксперт пояснила, что быструю ходьбу можно разделить на пять дней по 30 минут. Если найти время сразу тяжело, стоит начать с коротких прогулок во время обеда.

    Нагрузку нужно увеличивать плавно, а при наличии болезней консультироваться с лечащим врачом.

    Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что около 11,5% россиян стараются придерживаться правил здорового образа жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости. Олимпийский чемпион Карелин заявил, что спорт высоких достижений начинается с физкультуры и двора.

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    13 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю

    Роспотребнадзор: За неделю выявили 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

    Tекст: Антон Антонов

    В России за последние семь дней зарегистрировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели», – говорится в сообщении ведомства.

    В службе уточнили, что среди циркулирующих сейчас вирусов в России преобладают риновирусы – 51,6%, на долю парагриппа приходится 16,3%, вирусов гриппа – 1,8%, при этом выявляются штаммы свиного гриппа, а также гриппа B и C, передает РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре сообщили, что в субъектах страны продолжается кампания по вакцинации от гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн граждан. Ведомство напомнило о необходимости прививаться от гриппа, особенно людям из групп риска – часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также маленьким детям, пожилым и беременным женщинам.

    Граждан призвали учитывать сезонный рост респираторной заболеваемости, избегать мест массового скопления, ограничивать контакты при появлении недомогания и соблюдать гигиену: «Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве.

    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось.

    В конце сентября Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    13 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В России зафиксировали подъем заболеваемости внебольничной пневмонией

    Роспотребнадзор: В России зафиксирован подъем заболеваемости пневмонией

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями среди взрослых россиян.

    В настоящее время в стране наблюдается сезонный рост числа случаев внебольничных пневмоний, при этом преимущественно болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

    Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии, в первую очередь риновирусы и вирусы парагриппа, однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается.

    Глава ведомства Анна Попова подчеркнула необходимость информирования граждан о мерах личной профилактики в период осеннего подъема заболеваемости. Обстановка по энтеровирусным и острым кишечным инфекциям оценивается специалистами как стабильная и контролируемая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

    В прошлый вторник специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Врач объяснила осеннее возвращение аллергии на березу

    Врач Кудряшова связала осеннюю аллергию на березу с перекрестными реакциями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осеннее обострение симптомов аллергии у людей с чувствительностью к пыльце березы может быть связано с перекрестными реакциями на продукты, пыльцу других растений или бытовые аллергены, сообщила аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова.

    «Сама береза в сентябре и октябре не цветет, поэтому говорить о втором осеннем сезоне ее пыльцы неправильно. Если у человека с подтвержденной аллергией на березу осенью снова возникают насморк, чихание, зуд или другие симптомы, необходимо искать другой источник реакции», – пояснила Кудряшова, пишет «Газета.Ru».

    Врач рассказала, что одной из причин является перекрестная пищевая аллергия, так как главный аллерген березы схож с белками некоторых фруктов, овощей и орехов. Симптомы, такие как зуд во рту и отек губ, могут появляться после употребления сырых яблок, груш и фундука, сезон которых наступает осенью.

    Помимо продуктов, осенние реакции могут вызывать полынь, амброзия, лебеда или споры плесневых грибов. Кроме того, с началом отопительного сезона возрастает контакт с клещами домашней пыли, а симптомы аллергии часто путают с респираторной инфекцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дерматологи назвали причину возникновения аллергии на холод.

    В июле врачи сообщили о скором окончании испытаний вакцины от аллергии на березу и кошек.

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    13 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком

    Ватикан: Папа римский Лев XIV перенесет операцию на легком во вторник вечером

    Tекст: Денис Тельманов

    Папа римский Лев XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику для проведения операции по удалению узелка в легком.

    Кортеж папы римского Льва XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли» для проведения хирургического вмешательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rainews24.

    Служба печати Святого престола подтвердила, что понтифик перенесет операцию во вторник вечером.

    «Как и объявлялось, папа Лев XIV направился в клинику «Джемелли» для госпитализации. Сегодня во второй половине дня ему проведут операцию по поводу узелка в легком», – говорится в сообщении Ватикана.

    О предстоящей хирургической процедуре понтифик лично объявил в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аудиенции папы римского отменили из-за предстоящего хирургического вмешательства.

    Ватикан назвал дату госпитализации понтифика.

    В воскресенье в Святом престоле оценили сроки восстановления папы Льва XIV после операции.

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    13 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Мишустин сообщил об утверждении стратегии развития спортивной медицины

    Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. «Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей», – цитирует его ТАСС.

    Стратегия должна сформировать систему, которая позволит всем занимающимся спортом раскрыть потенциал и улучшить результаты.

    Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о выплатах врачам по программе «Земский доктор». Молодые специалисты в малых городах дополнительно к зарплате получают 1,6 или 2,6 млн рублей в первый год работы, а также жилье или участок.

    Кроме того, в России планируется открыть более 200 новых центров здоровья для взрослых и дооснастить около 500 действующих учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В тот же день он заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Мурашко отметил вклад 3 млн медработников в развитие здравоохранения России.

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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине

    Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, способный договориться о завершении конфликта с Россией. В ответ Владимир Зеленский вновь предложил провести выборы при условии 60-дневного перемирия. В Кремле отвергли такую паузу, но заявили о готовности России не наносить удары по Украине непосредственно в день голосования. Однако за спором о сроках выборов стоит более фундаментальный вопрос: какими должны быть выборы на Украине, чтобы их результаты можно было признать легитимными? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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