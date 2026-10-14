Россия и Египет выступили за срочное урегулирование на Аравийском полуострове

МИД: Россия и Египет призвали урегулировать ситуацию на Аравийском полуострове

Tекст: Ольга Иванова

Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в регионе. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер для решения существующих противоречий исключительно политико-дипломатическими средствами, говорится на сайте МИД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Москва потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове.

В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.