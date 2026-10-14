Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Пожар на томском заводе деревянных плит локализовали
МЧС: Пожар на заводе деревянных плит в Томске локализован на 3 тыс. кв. м
Сотрудники МЧС локализовали пожар на заводе по производству деревянных плит в Томске на площади 3 тыс. кв. метров.
«Сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 3 тыс. кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на заводе в Томске загорелось сушильное оборудование.
В прошлом месяце крупный пожар в центре Томска локализовали.