Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
На заводе в Томске загорелось сушильное оборудование
МЧС: На заводе в Томске загорелось сушильное оборудование
В Томске на заводе по производству деревянных плит произошел пожар площадью 1 тыс. кв. метров, горит сушильное оборудование.
Площадь возгорания на заводе по производству деревянных плит в Томске составляет 1 тыс. кв. метров. Предварительно установлено, что загорелось сушильное оборудование внутри завода, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Сообщение о возгорании поступило по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/1. По предварительной информации, горит сушильное оборудование внутри завода по производству ОСБ-плит», – сообщили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце крупный пожар в центре Томска локализовали.
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