Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Украинские беспилотники сожгли автомобиль около кафе в Энергодаре
Два дрона ВСУ уничтожили припаркованный у кафе в Энергодаре автомобиль
Власти Энергодара сообщили, что два украинских беспилотника атаковали припаркованный возле кафе автомобиль, в результате чего машина сгорела.
Два украинских беспилотника нанесли удар по автомобилю, припаркованному рядом с кафе в Энергодаре, передает ТАСС.
«Сегодня, 14 октября, в период с 15:40 до 15:50 [мск] по ул. Советская возле кафе «Милана» совершена атака двумя неустановленными БПЛА квадрокоптерного типа по припаркованному автомобилю. Последствия: пострадавших нет, автомобиль сгорел», – сообщил мэр города Максим Пухов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ВСУ нанесли удары по ТЭС и медсанчасти в Энергодаре.
В тот же день город подвергся массированному налету украинских беспилотников.
В прошлом месяце украинские дроны атаковали жилой дом в Энергодаре.