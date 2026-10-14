Украинские беспилотники сожгли автомобиль около кафе в Энергодаре

Два дрона ВСУ уничтожили припаркованный у кафе в Энергодаре автомобиль

Tекст: Денис Тельманов

Два украинских беспилотника нанесли удар по автомобилю, припаркованному рядом с кафе в Энергодаре, передает ТАСС.

«Сегодня, 14 октября, в период с 15:40 до 15:50 [мск] по ул. Советская возле кафе «Милана» совершена атака двумя неустановленными БПЛА квадрокоптерного типа по припаркованному автомобилю. Последствия: пострадавших нет, автомобиль сгорел», – сообщил мэр города Максим Пухов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ВСУ нанесли удары по ТЭС и медсанчасти в Энергодаре.

В тот же день город подвергся массированному налету украинских беспилотников.

В прошлом месяце украинские дроны атаковали жилой дом в Энергодаре.