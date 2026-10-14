Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
В Гренландии опровергли слова Трампа о скорой масштабной добыче нефти
Власти Гренландии опровергли заявления Трампа о скорой масштабной добыче нефти
Заместитель министра по делам минеральных ресурсов Гренландии Йорген Хаммекен-Хольм опроверг заявления президента США Дональда Трампа о скором начале масштабных работ по разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых на острове.
«Мы очень далеки от «масштабных» разведочных работ… Много небольших разведочных работ ведется, но на их ввод в эксплуатацию могут уйти годы», – заявил Хаммекен-Хольм в интервью CNN, текст разговора цитирует РИА «Новости».
Хаммекен-Хольм также отметил деятельность американских компаний, которая уже ведется в Гренландии.
Остров располагает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории Гренландии выявлены 24 из 34 видов сырья, которые Евросоюз признал критически важными. Точные объемы многих ресурсов пока не установлены, а освоение месторождений затруднено суровыми природными условиями и нехваткой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии.
В прошлом месяце США запланировали разместить на острове две военные базы.
Датское радио сообщило о подготовке к подписанию договора между США и Гренландией.