В Гренландии опровергли слова Трампа о скорой масштабной добыче нефти

Власти Гренландии опровергли заявления Трампа о скорой масштабной добыче нефти

Tекст: Ольга Иванова

«Мы очень далеки от «масштабных» разведочных работ… Много небольших разведочных работ ведется, но на их ввод в эксплуатацию могут уйти годы», – заявил Хаммекен-Хольм в интервью CNN, текст разговора цитирует РИА «Новости».

Хаммекен-Хольм также отметил деятельность американских компаний, которая уже ведется в Гренландии.

Остров располагает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории Гренландии выявлены 24 из 34 видов сырья, которые Евросоюз признал критически важными. Точные объемы многих ресурсов пока не установлены, а освоение месторождений затруднено суровыми природными условиями и нехваткой инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии.

В прошлом месяце США запланировали разместить на острове две военные базы.

Датское радио сообщило о подготовке к подписанию договора между США и Гренландией.