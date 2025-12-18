  • Новость часаКитай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    При атаке дронов на ростовский порт погибли два члена экипажа танкера
    Politico: В ЕС поссорились из-за замороженных активов России
    Венесуэла в ООН назвала бредом притязания США на нефть и активы
    НАБУ заявило о причастности Ермака к делу Миндича
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    18 декабря 2025, 10:19

    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа

    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    США были бы «счастливы», если бы Дональд Трамп оставался на посту президента дольше, заявил Белый дом после того, как адвокат Алан Дершовиц передал политику черновик своей книги, посвященной юридической возможности переизбрания на третий срок.

    «Американцы были бы счастливы иметь президента Трампа на этом посту даже дольше», – заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, передает Axios.

    Комментарий был дан после того, как адвокат Дершовиц сообщил прессе о передаче Трампу черновика своей книги.

    В Белом доме отказались уточнить, намерен ли Трамп официально баллотироваться после истечения второго срока, несмотря на ограничения 22-й поправки.

    Отмечается, что в тексте книги Дершовица анализируется вопрос, может ли президент формально добиться третьего срока, учитывая различные конституционные трактовки. Сам Дершовиц предположил, что Трамп вряд ли предпримет такую попытку.

    Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс ранее отрицала намерения обходить 22-ю поправку, однако признала, что президенту нравится смущать оппонентов подобными намеками.

    Дершовиц добавил, что юридически маловероятный, но теоретически возможный сценарий третьего срока включает ситуацию, когда избрание президента будет решаться в Конгрессе в случае неясных итогов голосования Коллегии выборщиков.

    В октябре Трамп пояснял, что ему запрещено избираться на третий срок в качестве президента Соединенных Штатов Америки. До этого политик отмечал, что знает о возможности обхода ограничений, не дающих ему баллотироваться на третий президентский срок, но указывал, что не намерен их использовать.

    17 декабря 2025, 12:30
    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»

    Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу с помощью блокады

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    @ HENRY CHIRINOS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство американцев не одобряет возможную военную кампанию против Венесуэлы из-за наркотрафика. На этом фоне Дональд Трамп меняет тактику и смещает акцент на «кражу» Каракасом американских активов, нефти и земли, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение США о блокаде подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу.

    «Дональд Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

    Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. Другое дело, что Трамп «поздно спохватился». Он не занимался этой темой в свой первый президентский срок, и неслучайно поднял ее именно сейчас, считает Хейфец.

    «Заявление главы Белого дома рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил политолог.

    По его оценкам, глава Белого дома объявлением блокады также хочет усилить давление на Каракас, лишив его части дохода от продаваемой нефти. Собеседник уточнил, что анонсированные Вашингтоном меры затронут те танкеры, которые включены в американские санкционные списки – это прежде всего иранские суда.

    «Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», – добавил Хейфец. По его мнению, единственный способ противостоять действиям США – сопровождать танкеры военными судами, например, Ирана или Китая. Но это приведет к резкому удорожанию стоимости нефти, считает спикер.

    На этом фоне интересна реакция Пекина. «Китай получает значительную часть нефти из Венесуэлы, и вряд ли он готов просто так потерять свои деньги», – рассуждает аналитик. Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР, а не слепо верить сообщениям Reuters о том, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Он напомнил, что Поднебесная в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопрос политолог.

    По его прогнозам, Москва осудит действия Вашингтона. «Венесуэла – наш союзник, и мы совсем не хотим его терять», – считает эксперт. Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, и вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, продолжил Хейфец.

    «США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

    «Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

    На этом фоне СМИ выяснили, что американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. Как отмечает The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Двумя днями ранее сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. Мировые цены на нефть росли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок. Цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

    В прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам генпрокурора Пэм Бонди, Вашингтон подозревает, что судно участвовало в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана. Кроме того, министерство финансов США расширило санкционный список тремя племянниками супруги Мадуро и шестью судоходными компаниями нефтяной отрасли.

    На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с властями Венесуэлы и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне.

    18 декабря 2025, 00:07
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.

    «США предостерегают Европу от передачи замороженных российских активов Украине. В то время как европейские лидеры готовятся ко встрече в четверг, Вашингтон оказывает на них давление, чтобы они отказались от планов по аресту активов, потому что им «придется их вернуть», – пишет Times.

    В Вашингтоне опасаются, что действия Европы с российскими активами усугубят и затянут конфликт, так как судьба этих средств – один из пунктов мирного плана американского президента Дональда Трампа, заявил изданию источник.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    17 декабря 2025, 16:00
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    17 декабря 2025, 22:56
    Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе предстоящего обращения к нации.

    Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой, заявил журналист Такер Карлсон, ссылаясь на одного из американских законодателей, передает РИА «Новости».

    Карлсон отметил, что в Конгрессе ему сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации.

    Он добавил: неизвестно, произойдет ли это на самом деле, но об этом ему рассказал лично один из членов Конгресса.

    Ожидается, что Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 по московскому времени в четверг. В Белом доме при этом сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам США.

    Ранее Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытках США захватить и взять под контроль природные ресурсы региона.

    Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин отметил, что усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария.

    17 декабря 2025, 11:22
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планируемый банкетный зал Белого дома подорожал до 400 млн долларов, его строительство реализуют на частные пожертвования, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стоимость бального зала в Белом доме может составить до 400 млн долларов, хотя позднее выразил уверенность, что реальная сумма будет ниже заявленной, пишет Bloomberg со ссылкой на CNN.

    Президент отметил, что за последние 150 лет было много попыток создать такой зал, но только сейчас появится возможность проводить в нем церемонии инаугурации.

    Трамп подчеркнул, что проведение инаугураций в здании Капитолия связано с рисками для безопасности и неблагоприятной погодой, а новый зал будет оборудован бронированными окнами толщиной 13 сантиметров. По словам Трампа, окна будут «непробиваемыми для чего-либо, кроме гаубиц».

    Стоимость проекта ранее оценивалась в 200 млн долларов, однако сейчас значительно выросла. Первоначальный план предполагал, что зал не затронет существующие строения, однако теперь планируется снос Восточного крыла.

    СМИ отмечают, что Трамп спорил с архитекторами по поводу масштабов зала, и постройка будет крупнее нынешней резиденции и Западного крыла, где находится Овальный кабинет.

    В Белом доме подчеркивают, что проект финансируется за счет частных пожертвований, но не раскрывают, кто именно участвует в финансировании. Ранее во вторник федеральный судья не стал приостанавливать работы по иску Национального фонда исторического наследия.

    Выступая, Трамп выразил благодарность судье за «смелость при вынесении правильного решения».

    Ранее американская НКО National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное Трампом. Одним из адвокатов истцов выступил бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    До этого президента США обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    Еще раньше строители начали демонтаж восточного крыла Белого дома.

    18 декабря 2025, 09:25
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    18 декабря 2025, 09:43
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 02:05
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    @ Doug Mills/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в среду выступил в защиту военно-морской блокады Венесуэлы, введенной его администрацией, заявив, что этот шаг необходим для защиты американских интересов и предотвращения несанкционированной деятельности в регионе.

    «Мы не позволим никому пройти через то, чего не должно быть. Они забрали все наши энергетические права – не так давно они забрали всю нашу нефть... они забрали ее незаконно», – приводит слова Трампа журналистам в Белом доме агентство Anadolu.

    Его заявление прозвучало на следующий день после того, как он объявил о «полной и безоговорочной блокаде» всех подпадающих под санкции нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу или покидающих ее, назвав правительство Николаса Мадуро «иностранной террористической организацией».

    Трамп расценил эти действия как ответ на то, что он назвал незаконным захватом американских энергетических активов, повторив претензии к нефтяному сектору Венесуэлы.

    «Мы получаем землю, права на добычу нефти, всё, что у нас было. Они забрали это, потому что у нас был президент, который, видимо, не следил за этим. Но мы не собираемся этого делать. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на добычу нефти. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они вышвырнули наши компании вон, и мы хотим их вернуть», – заявил американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.

    17 декабря 2025, 12:39
    Губернатор Калифорнии создал сайт с данными об уголовных делах против Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил специальную веб-страницу, посвященную уголовным делам президента США Дональда Трампа и ряда его приближённых.

    Как пишет Los Angeles Times, инициатива Ньюсома возникла на фоне его публичного противостояния с федеральными властями и снижения уровня преступности в штате, что он акцентировал в своих заявлениях, передает ТАСС.

    На сайте губернатора приводятся данные о «судимостях, коррупционных делах и связях с экстремистами» людей из окружения Трампа, в том числе о тех, кто был задержан по подозрению в мошенничестве, коррупции, торговле наркотиками или участии в событиях у Капитолия в 2021 году. Фотопортреты подозреваемых сгенерированы искусственным интеллектом и содержат яркую маркировку «преступник» или «осуждён».

    Сам Трамп в материалах web-страницы назван «главным преступником». В его «личном деле» упомянут случай получения в дар самолета Boeing 747-8 от катарской королевской семьи, а также содержатся обвинения в мошенничестве с криптовалютой и предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном. На сайте отдельно цитируется: «Суд Нью-Йорка обвинил президента [Трампа] в 34 случаях фальсификации деловой документации».

    Отмечается, что запуск веб-страницы рассматривается как ответ администрации Ньюсома на действия федеральных властей и Белого дома, где был создан аналогичный ресурс с информацией о СМИ, которые президент США обвинял в предвзятости. Сам губернатор Калифорнии регулярно комментирует решения Трампа в соцсетях, высмеивая и критикуя политику главы государства.

    В ноябре Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против главы США Дональда Трампа, которое было связано с предполагаемым вмешательством в выборы президента США в 2020 году.

    Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

    18 декабря 2025, 00:20
    Politico сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные, переговоры пройдут после обсуждения гарантий безопасности между США, Украиной и Европой в Берлине, узнала газета Politico.

    «Поскольку усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий потерпели неудачу, Вашингтон усилил давление на Украину, требуя пойти на уступки, которые положили бы конец войне. Планы остаются в силе, но если они будут реализованы в эти выходные, администрация представит результаты последнего раунда обсуждений российским чиновникам, которые придерживаются своих прежних требований», – пишет газета Politico.

    По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев,  американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

    Источники издания сообщили, что советник президента Украины по национальной безопасности Рустем Умеров также встретится с американской делегацией в преддверии российско-американской беседы, однако «планы остаются неопределенными».

    Напомним, в Берлине 14 и 15 декабря состоялись переговоры делегаций США и Украины.  Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине. Он добавил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России.

    18 декабря 2025, 05:30
    Южное командование ВС США заявило об ударе по судну в Тихом океане

    Tекст: ка

    Южное командование ВС США сообщило об ударе по приказу главы пентагона Пита Хегсета по судну в Тихом океане, которое якобы переводило наркотики.

    «Объединенная оперативная группа операции «Южное копье», нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах», – сказано в заявлении Южного командования ВС США в соцсети Х, к которому добавлено видео удара по судну.

    По словам американских военных, разведка подтвердила, что уничтоженное судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в незаконных операциях с наркотиками.

    «В общей сложности были убиты четыре мужчины-наркотеррориста, ни один военнослужащий США не пострадал», – отрапортовали американские военные.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил в октябре, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны. Bloomberg сообщило, что сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море.

    18 декабря 2025, 05:15
    Палата представителей отклонила резолюции по сдерживанию США в отношении Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом отклонила две резолюции, направленные на сдерживание активности президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

    Голосование состоялось за несколько часов до того, как Трамп должен был выступить с обращением к стране из Белого дома. Ожидалось, что выступление будет посвящено тому, что Трамп считает крупными победами и приоритетами внешней политике после того, как он распорядился о «блокаде» подсанкционных нефтяных танкеров, покидающих и входящих в Венесуэлу.

    «Палата представителей конгресса США, где большинство составляют республиканцы, проголосовала 216 голосами против 210 одобряющих резолюцию, которую внес Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам. Она также проголосовала 213 голосами против 211 одобряющих резолюцию, внесенную Джимом Макговерном из Массачусетса, ведущим демократом в комитете по регламенту, которая предписывала президенту вывести американские войска из боевых действий с Венесуэлой или против нее без разрешения конгресса», – передает Reuters.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой. Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    18 декабря 2025, 06:13
    Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу

    Tекст: Катерина Туманова

    Предостережение американского журналиста Такера Карлсона о том, что президент США в обращении к нации может объявить войну Венесуэле не реализовалось, так как глава Белого дома сконцентрировался на экономике, ее показателях и его заслугах в них.

    Президент США Трамп попытался успокоить американцев, обеспокоенных ростом стоимости жизни, объявив о планах выплатить специальную праздничную премию военнослужащим и ввести новые жилищные реформы в новом году.

    Кроме того, Трамп не преминул восхвалять свои достижения за первый год после возвращения в Белый дом и убеждать избирателей, что они по-прежнему должны винить его предшественника Джо Байдена в сохраняющихся экономических проблемах, передает Bloomberg.

    «Одиннадцать месяцев назад я унаследовал бардак, и я его исправляю. <...> Когда я вступил в должность, инфляция была худшей за 48 лет, а некоторые сказали бы, что и за всю историю нашей страны, что привело к беспрецедентно высоким ценам, сделав жизнь недоступной для миллионов американцев», – сказал Трамп.

    Самым важным заявлением стало решение выплатить военнослужащим по 1776 долларов, что должно принести поддержку 1,45 млн американцев в праздничный период.

    «Военнослужащие получат специальную выплату – мы называем её «Воинскими дивидендами» – до Рождества. В честь основания нашей страны в 1776 году мы отправляем каждому солдату 1776 долларов. Только представьте себе. И чеки уже в пути», –  добавил американский лидер.

    Но он также попытался развеять опасения, что его экономика не начала расти, заявив, что избиратели скоро увидят преимущества его налоговой реформы, снижения ипотечных ставок и более широкой жилищной реформы в новом году.

    «Вскоре я объявлю имя нашего следующего председателя Федеральной резервной системы, человека, который верит в значительное снижение процентных ставок, и ипотечные платежи снизятся ещё больше. В начале нового года я объявлю о некоторых из самых агрессивных планов жилищной реформы в американской истории», – пообещал Трамп.

    Bloomberg отмечает, что речь Трампа прозвучала на фоне эскалации кампании по оказанию давления на режим Мадуро в Венесуэле, включая объявление во вторник об эмбарго против санкционированных нефтяных танкеров. Хотя Трамп в общих чертах упомянул меры по борьбе с наркотиками, он не затронул вопрос возможной эскалации военной активности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией. Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе обращения к нации.

    18 декабря 2025, 02:35
    Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп переназначил в ноябре Джареда Айзекмана на пост главы НАСА после того, как несколько месяцев назад отозвал его кандидатуру из-за того, что назвал «тщательным пересмотром предыдущих связей».

    Миллиардер Джаред Айзекман был утвержден сенатом США на пост главы космического агентства НАСА, за его назначение проголосовали 67 законодателей  против 30, пишет CNN.

    Некоторые обеспокоены тем, что связи нового главы НАСА с Илоном Маском и SpaceX слишком глубоки. В понедельник сенатор-демократ от штата Массачусетс Эдвард Марки резко раскритиковал SpaceX за отказ раскрыть сумму, которую Айзекман заплатил компании за свои полеты в космос.

    В ходе слушаний по утверждению кандидатуры в декабре Айзекман пытался преуменьшить свои связи с Маском.

    «Я руководил двумя космическими миссиями в SpaceX, потому что это единственная организация, которая может отправлять астронавтов в космос и обратно после вывода из эксплуатации шаттла. И в этом отношении мои отношения ничем не отличаются от отношений с НАСА», – сказал он.

    После принесения присяги Айзекман вступит в должность главы НАСА и заменит нынешнего исполняющего обязанности Шона Даффи.

    Айзекман – частный астронавт и гендиректор платежной компании Shift4. Он возглавит НАСА за несколько недель до запуска миссии «Артемида II», в рамках которой четыре астронавта облетят Луну.

    Айзекман женат, имеет двоих детей и степень бакалавра в аэронавтике. В 2011 он основал компанию Draken International, она тренирует пилотов для ВС США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты, среди которых был и Айзекман. Президент США Трамп заявил в июне о скором объявлении нового кандидата на этот пост, а в ноябре переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА.

    18 декабря 2025, 02:50
    Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США»
    Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США»
    @ Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США», сказано в направленном членам организации письме.

    «Дипломат ООН заявил, что встреча, вероятно, будет назначена на следующий вторник», – передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп распорядился во вторник «заблокировать» все нефтяные танкеры, на въезд в Венесуэлу и выезд из нее, что является последним шагом Вашингтона по усилению давления на правительство Николаса Мадуро, нацеленным на его основной источник дохода.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    18 декабря 2025, 02:20
    МИД выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия считает, что администрация США сможет придерживаться прагматичного подхода к ситуации с Венесуэлой и не допустит ошибок, которые отразятся на всем регионе, считает директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

    «Мы рассчитываем, что в практических действиях американской администрации возобладает прагматичный, трезвый подход к ситуации, который всегда характеризовал администрацию [президента США Дональда] Трампа. И именно этот прагматичный подход позволит избежать ситуаций, которые чреваты очень серьезными последствиями для региона, позволит избежать ошибок, которые потом придется исправлять», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Щетинина, российская сторона очень рассчитывает на такой подход США в сложившейся ситуации. Дипломат подчеркнул, что Москва уверена в здравом смысле, который будет преобладать при принятии решений администрацией США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть.

