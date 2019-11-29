США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы

Соединенные Штаты ожидают, что все страны – члены Североатлантического альянса к 2024 году увеличат расходы на оборону до 2% ВВП, заявил представитель американской администрации в преддверии саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря, участие в котором примет президент США Дональд Трамп.

«Президент США привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы. В этой связи мы призываем все страны НАТО увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Белого дома отметил, что в 2016 году только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП. Теперь же число таких стран возросло до девяти. «Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году», – добавил он.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен нарастить оборонные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году по сравнению с 2016 годом.

Напомним, альянс одобрил новую формулу расчетов взносов в бюджет организации. США будут платить меньше, а Германия – больше. Расходы Вашингтона и Берлина будут одинаковы – почти по 16% от бюджета НАТО.

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