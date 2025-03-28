Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
В шахте лифта в Бангкоке после землетрясения заблокированы люди
В Бангкоке люди оказались заблокированы в шахте лифта после землетрясения
В результате землетрясения в Бангкоке 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта, когда здание обрушилось, сообщает газета The New York Times.
В Бангкоке произошло сильное землетрясение, которое привело к обрушению одного из зданий. В результате этого инцидента двадцать человек оказались заблокированы в шахте лифта, передает ТАСС,
Газета The New York Times со ссылкой на местные власти сообщает, что пока неизвестно, живы ли эти люди. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.
В Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.
В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме. Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.