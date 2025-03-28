Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Эксперт раскрыл схемы обмана при ремонте квартир
Мошенничество в сфере ремонта квартир часто начинается с завышенных измерений площадей и манипуляций с материалами, что приводит к увеличению стоимости работ без явного повышения цен, рассказал строительный эксперт Федор Васильев.
Манипуляции с измерениями представляют собой один из классических приемов мошенничества, сказал Васильев «Газете.Ru».
Подрядчики могут завышать квадратуру, добавляя несуществующие квадратные метры в сметах. Также часто забывают указать очевидные зоны, как балконы или санузлы, чтобы позже выставить счет за них.
Еще одной распространенной практикой является дробление работ. Простая установка раковины превращается в множество отдельных услуг, каждая из которых оценивается отдельно, увеличивая общую стоимость работ без формального повышения цены. Васильев отметил, что заказчики не всегда понимают, что такие действия технически неразделимы.
Манипуляции с материалами также распространены. Например, в документах указываются дорогие трубы, а фактически устанавливаются более дешевые аналоги. Проверить это сложно из-за скрытого характера работ. Зачастую подрядчики оставляют себе лишние материалы или подделывают чеки на более высокие суммы.
Сантехнические и электромонтажные работы особенно подвержены манипуляциям. Даже имея смету, заказчики сталкиваются с дополнительными расходами из-за «сложных углов» или «длинных прокладок труб». Васильев подчеркнул, что иногда расходы выставляются несколько раз за одну и ту же работу, что приводит к значительному увеличению конечной стоимости.
Ранее замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявил, что каждый год фиксируется порядка 677 тыс. преступлений мошеннической направленности в России, прирост с 2022 года составил более 35%.