  • Новость часаМолдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников
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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 16:00 • Новости дня

    Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва вражеского беспилотного аппарата в Грайвороне Белгородской области местный житель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте происшествия.

    «В городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте. Выражаем соболезнования его родным и близким. В городе от атак дронов повреждены кузов автомобиля, остекление многоквартирного дома, крыша и окна частного дома», – приводит РИА «Новости» сообщение оперштаба региона.

    Удары украинских беспилотников привели к разрушениям еще в девяти населенных пунктах пяти округов области. Повреждения получили частные домовладения, транспортные средства и один коммерческий объект.

    Пострадали села Почаево, Головчино, Новостроевка-Первая, Графовка и Ясные Зори. Разрушения также зафиксировали в Шебекино, поселке Пролетарский, хуторе Красноорловский и районе села Дмитриевка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября один мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника на маршрутный автобус в Шебекино.

    В августе тело убитого дроном мужчины обнаружили в селе Козинка Грайворонского округа.

    В самом Грайвороне еще один человек стал жертвой детонации вражеского аппарата.

    30 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Россия при ударах по опорам высоковольтных линий электропередачи использовала реактивный беспилотник с боезарядом кумулятивно-режущего действия, сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов (Флеш).

    Такой боезаряд предназначен специально для разрушения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов, пишет «Страна.ua». Он якобы состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей.

    Бескрестнов предположил, что российская сторона планирует продолжить атаки на ключевые линии электропередачи. В среду днем появились видео разрушения ЛЭП в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что массированные удары по энергообъектам Киевской области наносятся с целью нарушить энергоснабжение объектов ВПК в украинской столице.

    Видео ударов по ЛЭП под Киевом смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (18)
    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения

    Военный эксперт Анпилогов: Темпы наступления российских войск заметно возросли

    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в течение июня – августа российские войска освободили 91 населенный пункт, то только за сентябрь под контроль ВС России перешли 52 населенных пункта. Увеличить темпы удалось во многом благодаря высокой мотивации военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В сентябре темпы наступления ВС России заметно возросли», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что на северо-востоке Харьковской области сформировался Волчанский котел: в окружение попала группировка ВСУ численностью около 2 тыс. человек. По его оценкам, это показатель качественных изменений, происходящих сейчас на фронте.

    «Украинской стороне становится все труднее удерживать оборону. Операция по замыканию и уничтожению Волчанского котла демонстрирует, что локальная устойчивость линии фронта снижается», – уточнил собеседник.

    На этом фоне аналитик отметил, что положение противника осложняется и на других направлениях. В частности, российская армия взяла в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. Причем, прорыв, осуществленный бойцами «Центра», несет для Украины куда более серьезные риски, чем, скажем, ситуация с Волчанским котлом.

    «Дело в том, что за Добропольем практически нет серьезных полевых укреплений, но именно там проходят две оставшиеся дороги снабжения группировки ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке – последнем «трехградии», которое еще удерживает украинская сторона», – пояснил Анпилогов.

    Похожая ситуация складывается и в Запорожской области, продолжил эксперт. Речь идет о городе Орехов, который с 2022 года служил передовой крепостью и ключевым узлом обороны противника, но сейчас все больше «проваливается» в оперативное окружение. «Падение» Орехова создаст для ВСУ крайне неблагоприятные условия.

    «ВС РФ смогут развивать наступление вдоль северного берега реки Конка. Именно эта водная артерия долгое время выступала главным препятствием для продвижения на Запорожье. Если Орехов будет освобожден, противник утратит естественную речную преграду, а наши бойцы продолжат развивать наступление на областной центр», – рассказал собеседник.

    Непростая ситуация для ВСУ складывается и в районе Сум. Как напомнил Анпилогов, с этого участка руководство Украины снимало подкрепления для того, чтобы пытаться деблокировать Волчанский котел. «Наши наступающие войска взяли последнюю линию обороны, проходившую по селам вокруг Сум. Местность здесь имеет выраженную географическую особенность: с севера, северо-востока и востока город окружен огромным лесным массивом – Сумским лесом», – указал спикер.

    По его словам, такая местность делает классическое механизированное наступление крайне сложным. Однако в эпоху господства дронов лесной массив дает наступающей стороне возможность скрытно концентрировать силы и продвигаться вперед.

    «Украинская сторона, причем даже в открытых источниках, оценивает перспективы обороны Сум весьма скептически. Следующим естественным шагом нашего наступления станет выход на окраины областного центра, после чего фактически начнется этап городских боев», – считает эксперт.

    «Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, то после ликвидации Волчанского котла логичным продолжением наступления ВС РФ станет продвижение вдоль берега Старого Оскола и далее вдоль Северского Донца. Развивая наступление и одновременно усиливая давление с юга – со стороны Доброполья, – мы сожмем украинский наступательный порыв в огромную дугу. Такая конфигурация фронта грозит оперативным окружением крупной группировки ВСУ», – полагает аналитик.

    Также, по его прогнозам, в ближайшее время произойдет перелом на Лиманском направлении, действия противника будут остановлены. «Украина, с одной стороны, в операции «Вивальди» пережигает резервы, а с другой, по сути, сама лезет головой в эту петлю будущего потенциального окружения. Я думаю, что развязка наступит раньше декабря», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, как напомнил Анпилогов, за весь 2025 год под контроль ВС России перешли 310 населенных пунктов. В течение июня – августа 2026 года российские войска освободили 91 населенный пункт, и только за сентябрь – 52. Ускорение темпов удалось обеспечить не столько за счет роста применения БПЛА или новой техники, сколько благодаря высокой мотивации военнослужащих, заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что Россия в сентябре освободила 52 населенных пункта в зоне СВО – такие выводы сделал ТАСС на основе данных Минобороны. Из них 27 н. п. пришлись на Харьковскую область. В частности, артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке региона.

    Кроме того, в Сумской области после освобождения Толстодубово российские военнослужащие сформировали буферную зону протяженностью около 8 км вдоль границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях четыре пункта управления ВСУ. Помимо этого, на запорожском направлении украинские войска отступают из-за серьезных потерь. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны сообщал, что российские силы освободили за 2025 год более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему освобожденные территории удерживает сила, а не признание других стран. Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как расширение российской зоны контроля после освобождения Петропавловки и Лозовой влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

    Комментарии (7)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 19:26 • Новости дня
    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве полностью остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
    @ Yevhen Kotenko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины полностью остановилось движение электротранспорта и начались масштабные перебои с электричеством и водоснабжением.

    Работа электротранспорта в Киеве полностью прекратилась на фоне масштабных перебоев, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В городе также зафиксированы серьезные проблемы с инфраструктурой. Помимо остановки наземного транспорта, перебои со светом наблюдаются в киевском метрополитене. Также в столице Украины фиксируются сложности с водоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду в Киеве начались масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения.

    За два дня до этого российские военные атаковали киевские центры обработки данных. Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о перебоях с водой из-за ударов по складам.

    Комментарии (14)
    1 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевские власти полностью остановили движение транспорта по Южному мосту через Днепр после взрывов и пожара в районе опорной части конструкции, сообщил глава города Виталий Кличко.

    «В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту приостановлено», – сообщил Кличко, передает ТАСС.

    Градоначальник уточнил, что специалисты организации «Киевавтодормост» приступили к осмотру конструкций. По его словам, взрывы произошли рядом с опорной частью сооружения.

    Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых запечатлен пожар на одной из колонн моста. Журналисты отметили, что возгоранию предшествовало несколько взрывов.

    Южный мост связывает два берега Днепра в Киеве. Сооружение используется как для автомобильного движения, так и для поездов Сырецко-Печерской линии метро. Автомобильная часть переправы была открыта в 1990 году, а железнодорожная – двумя годами позже.

    В конце сентября взрыв произошел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работу приостанавливали.

    В начале сентября Кличко сообщал о разрушении здания Службы безопасности Украины.

    В середине июля в украинской столице после серии ночных взрывов произошли сильные пожары.

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал от властей объяснений из-за размещения зенитных установок и военных возле украинской границы.

    По словам Додона, руководство Молдавии обязано разъяснить гражданам причины нахождения военных и боевой техники в непосредственной близости от населенных пунктов, находящихся на границе с Украиной, передает РИА «Новости».

    Поводом послужили опубликованные политиком кадры с расчетами зенитных установок в поле возле села Березовка Окницкого района. Этот населенный пункт расположен в четырех километрах от границы. Ранее власти временно закрыли часть воздушного пространства на севере и в центре страны из-за пролета беспилотника.

    «Было бы правильно, если бы власти объяснили людям, что происходит в непосредственной близости от населенных пунктов. Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?» – отметил Игорь Додон.

    Ранее нетрезвый молдавский военнослужащий попал в ДТП во время поисков неопознанного дрона.

    До этого прилетевший со стороны Украины беспилотник спровоцировал временное закрытие воздушного пространства республики.

    Пограничники Молдавии обнаружили воронку с обломками неизвестного летательного аппарата в километре от украинской границы.

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    30 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара

    Под Киевом после удара полностью уничтожен супермаркет «Фора»

    Tекст: Вера Басилая

    В Обуховском районе Киевской области полностью уничтожен супермаркет «Фора» после утреннего удара, сообщили военкоры.

    Супермаркет в Иванковичах Обуховского района под Киевом загорелся в результате обстрела, сообщали местные власти. Опубликованы кадры снаружи и изнутри сгоревшего здания, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву. ВС России поразили электроподстанции в Киевской области. Во вторник ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в украинской столице.

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    30 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

    МИД: Спецпосланник папы римского Дзуппи посетил украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в рамках визита в Москву обсудил гуманитарные вопросы и посетил места содержания пленных украинских военных, сообщило Министерство иностранных дел.

    Специальный посланник Ватикана находился в Москве с 28 по 30 сентября, где встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщает МИД.

    Стороны обсудили взаимодействие по гуманитарным проблемам на фоне спецоперации на Украине. Речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, а также о воссоединении семей. Отдельное внимание было уделено кризису в городе Алешки Херсонской области, где украинские силы блокируют поставки продовольствия и медикаментов.

    По просьбе Ватикана кардинал посетил место содержания украинских военных, задержанных за противодействие спецоперации. Он лично пообщался с пленными и убедился в соблюдении Россией всех гуманитарных норм. В ведомстве подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный характер диалога между Москвой и Ватиканом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кардинал Маттео Дзуппи назвал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию важным ориентиром. На прошлой неделе посланник папы римского анонсировал свою поездку в Москву.


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    1 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью армия России нанесла удары по ключевым логистическим и коммуникационным узлам, а также морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных формирований.

    В ходе ночных атак беспилотниками были поражены важные стратегические объекты противника, сообщает Минобороны.

    В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр предприятия «Рента Логистик». В его складских помещениях располагался цех, где производились безэкипажные катера.

    Российские силы вывели из строя дата-центр HOSTING-UA. Через этот узел связи шла обработка разведывательной и служебной информации для нужд украинских войск.

    В Одессе и на территории области также зафиксированы попадания по значимым целям.

    Кроме того, в порту Черноморска поражено морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для снабжения подразделений противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в конце сентября был уничтожен супермаркет после удара.

    Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    Российские военные также атаковали электроподстанции в Киевской области.

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    1 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Очередная просьба украинского министра финансов Сергея Марченко о выделении дополнительных 69 млрд евро вызвала резкое недовольство среди чиновников Евросоюза, сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

    «Такое ощущение, что мы поливаем пустыню», – заявил неназванный европейский дипломат изданию Le Monde, передает ТАСС.

    По его словам, подобные инициативы встречают сопротивление, поскольку Германия и ряд других стран настаивают на сокращении долгосрочного бюджета объединения.

    Ожидается, что потребности Киева обсудят в октябре на встрече министров финансов или заседании Европейского совета. Чиновники подчеркивают, что украинские власти еще не освоили 15 млрд евро из предыдущего транша. Кроме того, для получения новых средств государству необходимо провести ряд антикоррупционных реформ.

    На этом фоне в повестку может вернуться вопрос об использовании замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила направить на нужды Украины 20 млрд евро из европейского займа, изначально предназначенного для перевооружения Европы.

    Ранее Еврокомиссия допустила возможность досрочного предоставления Украине части предусмотренных на 2027 год средств.

    По данным американских СМИ, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов.

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    30 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    В Одессе застрелили высокопоставленного офицера ВМС Украины

    «Страна»: В Одессе убит высокопоставленный офицер ВМС Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе на дороге застрелили 50-летнего военного, который оказался высокопоставленным офицером ВМС Украины, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

    Стрельба произошла на дороге в Одессе. Прокуратура рассматривает версию заказного убийства, не отбрасывая при этом и версию бытового конфликта на дороге.

    Полиция подтвердила, что застрелен 50-летний военный. По подозрению в убийстве задержан пенсионер. У него изъяли орудие преступления, стреляные гильзы и другие предметы, «имеющие важное значение для расследования».

    Расследование ведется по статье «Умышленное убийство». Официально личность погибшего не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, открывшего огонь по сотрудникам территориального центра комплектования.

    В 2025 году в Одессе взорвали автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры обороны Южного региона.

    Также в Одесской области Украины взорвали начальника отдела территориального центра комплектования Олега Номеровского.

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    30 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Захарова: Украинская делегация в кулуарах ООН спокойно общается по-русски

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Владимир Зеленский и его окружение продолжают общаться по-русски в штаб-квартире ООН, сообщила Захарова. По ее словам, во время заседаний Генассамблеи и Совбеза они демонстративно надевают наушники, имитируя непонимание русской речи. Однако в кулуарах и при общении с журналистами они говорят по-русски, передает ТАСС.

    Дипломат назвала такое поведение проявлением лицемерной сущности властей в Киеве. Она отметила, что власти сами разрешают себе говорить по-русски вопреки собственным дискриминационным законам, тогда как простых граждан нещадно штрафуют и пытаются привлечь к ответственности за использование родного языка.

    В пятницу Захарова заявила, что делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский язык.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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    30 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создать «Бучу 2.0» из тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.

    Захарова подчеркнула, что Киев намеренно развивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. «Они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, «Бучу 2.0», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинская сторона обвиняет Россию в проблемах города и требует вмешательства международных организаций. При этом Киев умалчивает о том, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации.

    Мария Захарова напомнила, что 1 сентября украинские дроны атаковали колонну волонтеров. Они везли в Алешки 10 т продуктов и медикаментов. Дипломат добавила, что для Владимира Зеленского жизни людей, которых он называет своими, ничего не значат.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о попытках Киева обвинить Москву в страданиях мирных жителей Алешек.

    Мирошник назвал чудовищной ложью слова главы украинского внешнеполитического ведомства о ситуации в городе.

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    1 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    ФСБ обнародовала архивы об убийствах нацистами советских граждан в Бабьем Яре
    ФСБ обнародовала архивы об убийствах нацистами советских граждан в Бабьем Яре
    @ Музей Победы/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ФСБ России опубликовала архивные документы, использовавшиеся советской стороной для Нюрнбергского процесса и свидетельствующие о массовых убийствах граждан СССР гитлеровцами и их пособниками в Бабьем Яре, Одессе и Каунасе.

    Материалы собирались отечественными спецслужбами в годы войны и активно применялись на суде над нацистскими преступниками, передает РИА «Новости».

    Среди свидетелей – Владимир Давыдов, выживший узник Сырецкого концлагеря под Киевом, ставший очевидцем так называемой «акции 1005» по уничтожению следов массовых расстрелов в Бабьем Яре.

    «Трупов в этом яру были десятки тысяч, было около двух больших яров, где было примерно около 50 тыс. трупов евреев», – рассказывал он на допросе. По его словам, во рву с телами советских командиров находилось 20 тыс. тел, а для сожжения останков нацисты построили около 75 печей, уничтоживших примерно 70 тыс. трупов.

    Жительница Одессы Любовь Паладиенко описала зверства румынских оккупантов, которые 19 октября 1941 года сожгли заживо в пороховых складах десятки тысяч мирных жителей, преимущественно евреев. По ее показаниям, выбегавших живыми людей добивали, отрубая им конечности, а один из румынских солдат заявил, что в девяти складах уничтожили 22 тыс. человек по приказу диктатора Иона Антонеску.

    В литовском Каунасе бывший надзиратель форта № 9 Юстынас Науджунас дал показания о массовых расстрелах советских военнопленных и гражданского населения – всего в этом лагере смерти с 1941 по 1944 год погибли не менее 80 тыс. человек. С октября 1943 по июнь 1944 года там же проводилась операция по сожжению тел для сокрытия следов преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о намерении добиваться международного признания массовых убийств в Бабьем Яре актом геноцида советского народа.

    Тверской суд Москвы ранее признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других лидеров украинских националистов пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа, включая расправы в Бабьем Яре.

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