В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора, подозреваемый задержан

Tекст: Вера Басилая

В Одессе был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры Украины, при этом пострадал прохожий, передает ТАСС.

Подозреваемым оказался 18-летний житель Одессы. По версии СБУ, он подготовил и установил под машину самодельное взрывное устройство, эквивалентное 300 г тротила и оснащенное поражающими элементами. Взрывное устройство привело к повреждению автомобиля и нанесло ранения случайному прохожему.

Против задержанного выдвинуто обвинение по статье о теракте, ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Служба безопасности Украины и национальная полиция продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее на украинской территории за 2024 год зарегистрировали более 340 поджогов автомобилей военнослужащих.

В ноябре СБУ задержала подозреваемых в попытке поджечь военный вертолет в Полтавской области.

На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.

