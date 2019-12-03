В США анонсировали скорые консультации с Россией по стратегической стабильности

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что проведение нового раунда американо-российских консультаций по стратегической стабильности ожидается в ближайшее время.

Форд во время выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США отметил, что ранее прошли уже два раунда этих консультаций, передает РИА «Новости».

«Мы привержены тому, чтобы провести еще один. Вопрос состоит в поиске взаимоприемлемого времени [для обеих сторон] проведения контакта. Я надеюсь, это произойдет в ближайшее время», – сказал он на слушаниях, посвященных политике США в отношении России.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу с США по новым вооружениям.

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