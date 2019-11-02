Лавров заявил о готовности России к диалогу с США по новым вооружениям

Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном по новым вооружениям, которые в 2018 году анонсировал президент России Владимир Путин, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«В целом мы не отказываемся от разговора по новым видам вооружений, по новым военным технологиям, включая те, которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в 2018 году в послании Федеральному собранию», – сказал министр в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24», которое было опубликовано на сайте МИД России.

«Нас обвиняют, что мы что-то скрываем. Мы не скрываем, а предлагаем в рамках общего большого разговора обо всех аспектах стратегической стабильности говорить и об этом. Это очень четкая позиция, которая доведена до американцев», – добавил министр.

При этом, по словам главы МИД России, «вразумительной реакции [от США] пока нет»

Лавров напомнил, что США настаивают на привлечении Китая к подобным консультациям. «Если китайцы согласятся, будем только рады расширить формат наших консультаций и переговоров. Тогда, правда, возникает вопрос: а как быть с Великобританией и Францией? И это только официальные ядерные державы», – указал глава МИД России.

Министр подчеркнул, что Москва не собирается уговаривать Пекин присоединяться к этому диалогу: «Китайские партнеры нам сказали, что их структура стратегических ядерных сил коренным образом отличается от нашей и американской. Это правда. И они не собираются подключаться к переговорам на данном этапе. Вот и все. Мы уважаем эту позицию».

Накануне в МИД России заявили о нехватке времени для разработки нового документа для замены Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В то же время Москва согласилась включить системы «Сармат» и «Авангард» в действующий ДСНВ.

В МИД России также предположили, что Вашингтон может намеренно откладывать переговоры о продлении ДСНВ, чтобы соглашение было прекращено автоматически.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3, а также предупреждала о возросшем риске ядерной войны.

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