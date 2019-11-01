Россия согласилась включить системы «Сармат» и «Авангард» в ДСНВ

Российские ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» вписываются в действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) и могут быть в него включены, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Леонтьев.

«Что касается новых российских систем, там ситуация двойная. Есть две системы, которые явно подпадают под действие Договора. Речь идет о «Сармате», который легко вписывается в Договор в качестве нового типа МБР (межконтинентальной баллистической ракеты – прим. ВЗГЛЯД), для этого прописан соответствующий порядок, соответствующая процедура, начиная с появления прототипа и до принятия на вооружение», – приводит его слова РИА «Новости».

«Нет больших проблем и с «Авангардом», – добавил Леонтьев.

Заявление прозвучало в ходе дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике «США – Россия – КНР» на площадке клуба «Валдай».

Ранее заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Вашингтон может намеренно откладывать переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы его действие было прекращено автоматически.

В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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