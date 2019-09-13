Для ядерной войны появились новые причины

МИД России выступил с предупреждением об усилении риска ядерной войны. Причем она может вспыхнуть даже вопреки желанию обеих сторон, абсолютно случайно. Виной тому – разрыв договоров между Москвой и Вашингтоном, а также общая напряженность в международных отношениях. Есть и другие факторы, которые могут привести к нажатию «красной кнопки».

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в четверг заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире продолжает ухудшаться. «Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт», – сказал Рябков, выступая на презентации подготовленного экспертами ВШЭ доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

Рябков отметил, что риск усилился по вине западных стран, в том числе США, которые, по его словам, демонстрируют «крайне опасное и безответственное поведение». Он напомнил в этой связи про выход США из «иранской ядерной сделки» и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Замминистра добавил, что Москва «обеспокоена ситуацией вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)». Поскольку ей известно, что Вашингтон поддерживает свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению таких испытаний.

Что касается содержания самого доклада, то его авторы отмечают, что в мире увеличивается «опасность непреднамеренного военного конфликта», а также «вероятность его эскалации на уровень глобальной ядерной войны».

«Общее состояние стратегической стабильности стало гораздо более сложным и менее управляемым, более подверженным разного рода случайностям и воздействиям со стороны неядерных факторов и третьих стран», – говорится в докладе.

«Совокупность военно-технических и политических факторов – нагнетаемая США конфронтация, состояние элит в ряде ведущих стран, разрушение режимов ограничения вооружений и связанных с ними мер доверия – объективно усиливает вероятность развязывания непреднамеренной ядерной войны», – предупреждают докладчики.

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Сенатор Франц Клинцевич считает, что заявление Рябкова адресовано в первую очередь западным обывателям. «У нас есть четкое понимание, что в 1949 году, как только Советский Союз получил свою первую ядерную бомбу, он спас себя, ведь взрывы, которые были в Хиросиме и Нагасаки, не предназначались для японцев, они были испытанием оружия, которое должно было быть применено против СССР», – цитирует Клинцевича РИА ФАН

Сенатор добавил, что западные государственные деятели абсолютно оторвались от реальности, но в США, Британии и во Франции остаются генералы, которые, держа руку на «красной кнопке», отдают себе отчет в том, что мир не переживет ядерной войны.

«Только эти люди могут поставить на место западных политиков и всех тех, кто приводит мир на порог ядерной войны. Их работа, их кнопка – это гарантия мировой безопасности. А последствия необдуманных шагов приведут к закату человечества. Шутить с этими вещами нельзя», – заключил Клинцевич.

В свою очередь военный аналитик Александр Гольц тоже считает, что угроза ядерной войны возрастает по мере того, как разрушаются механизмы контроля над вооружениями.

«В условиях, когда расторгнут ДРСМД и вот-вот протянет ноги СНВ, опасность возрастает, начинается гонка ядерных вооружений. Пока что эта гонка идет в разрешенных сферах – российские «Авангарды» и американские мини-ядерные взрывные устройства (так называемые малые ньюки) пока еще вписываются в рамки СНВ. Но появление принципиально новых систем затрудняет возможность их контролировать», – объяснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Так что, уверен Гольц, главная проблема состоит в том, что принципиально новые виды оружия невозможно вписать в общепринятую номенклатуру.

«Как, например, обозначить планирующие ударные блоки «Авангард»? Как баллистическую ракету не получится, поскольку договор СНВ описывает это оружие как «ракету, летящую по баллистической траектории», не предполагая маневрирования. Непонятно, что делать с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Пока он развернут на истребителях-перехватчиках МиГ-31, все нормально. А вот если его развернуть на дальних сверхзвуковых ракетоносцах Ту-22М, возникнут вопросы. Этот самолет не вписан в СНВ, но будучи оснащен «Кинжалом», он по боевым характеристикам начинает обладать всеми качествами и свойствами стратегического бомбардировщика», – перечислил Гольц.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов тоже полагает, что угроза ядерной войны растет. «Современные технологические решения, которые сейчас продвигаются Пентагоном, в частности создание сверхмалых ядерных зарядов на стратегических подлодках, объективно стирают грань между ядерным и обычным оружием», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, все это может создать ситуацию, когда соблазн применения ядерного оружия вырастет. «Плюс – отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном. Это повышает риск войны из-за ошибки или технического сбоя, или же из-за неправильной интерпретации намерения другой стороны», – добавил Кортунов.

Вряд ли США намеренно увеличивают риски ядерной войны, оговорился эксперт. «Но объективно эта стратегия несет собой дополнительную угрозу. Здесь сыграл роль и разрыв ДРСМД. Пошла цепная реакция по развалу всей системы контроля за вооружениями. Теперь значительно сложнее будет сохранить СНВ-3. А если его не будет, то возникают сомнения относительно режима нераспространения. То же самое касается договора о полном и всеобщем запрещении ядерных испытаний. После разрыва ДРСМД – это все звенья одной цепи», – посетовал политолог.

Противоположного мнения придерживается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, заявление Рябкова – лишь переговорная позиция: Москва просто делает пас и смотрит на реакцию другой стороны. В реальности, по мнению Ткаченко, ситуация более спокойная.

«Его заявление стоит оценивать, как попытку вынудить США продлить СНВ-3 или заключить новый ДРСМД. Продление СНВ-3 больше отвечает интересам России, нежели США. Договор консервирует нынешнюю систему взаимного контроля за ядерным оружием и при этом оставляет за пределами этой системы новейшие российские разработки – ракеты и средства доставки ядерного оружия», – объяснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, в ближайшие годы Москва будет пытаться сохранить договор, а Вашингтон – упорно делать вид, что продлить его невозможно. В результате обеим сторонам может потребоваться другой, более общий договор, добавил Ткаченко.

«Кроме того, я не согласен с Рябковым. Нынешняя администрация США – более мирная, чем предыдущие.

Предыдущие охотно использовали оружие, начинали региональные конфликты и модернизировали ядерное оружие. Правительство Трампа ничего этого не делает. Это самая мирная администрация за последние 20 лет», – заключил эксперт.

Стоит отметить, что заявление Рябкова совпало с «утечкой» телеканала CNBC, призванной, возможно, напугать западную аудиторию гонкой вооружений в самой России. Ссылаясь на источники в разведывательной среде, телеканал утверждает, что российские крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение российской армии уже через шесть лет, то есть немного раньше, чем сообщалось прежде.

По версии телеканала, «Буревестник» пережил пять неудачных испытаний в период между ноябрем 2017 года и февралем прошлого года. Но «несмотря на все неудачи», утверждают военные эксперты, Путин намерен вкладывать средства в подобное оружие, чтобы обладать возможностью преодолевать американскую систему ПРО.

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