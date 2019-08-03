Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Взгляд
3 августа, суббота  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
Разделы

Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
Обсуждение: 151 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие владения есть у России за рубежом

    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

    США отказали Украине в поддержке

      Перейти а раздел…

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

          • Велосипедом или самокатом

          • Хожу пешком

          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в Сибири
              Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабляВ Германии призвали к срочным переговорам с Россией по контролю над оружиемСША ввели исключения из новых санкций против РоссииЧитатели украинских СМИ не поверили, что в Крыму плохие условия отдыха
              Назван кандидат в спикеры Рады от партии ЗеленскогоПутин повысил предельный возраст службы для полицейскихРаскрыт доход самого популярного инстаблогера РоссииНазван регион России с наибольшим числом душевнобольных
              Пентагон выступил за срочное размещение ракет средней дальности в АзииУ участников протестной акции в Москве нашли оружиеПоявилось видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииВ Крыму мужчина устроил расстрел с поджогом из-за персиков

              армия и вооружение


              Стало известно о первом полете ударного беспилотника «Охотник»

              уроки истории


              Рассекречен параграф, который Япония отказалась включать в декларацию с СССР

              второй пакет


              В Госдуме оценили условия США для отмены санкций против России

              Видео

              громкое дело


              Выяснилась судьба миллионов, напрасно собранных на лечение Жанны Фриске

              внешняя политика


              Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

              «Находится под наблюдением»


              Скрипаль позвонил в Россию

              проблемы у «невидимки»


              C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Противопожарная оппозиция


              Игорь Мальцев: Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

              Спасительное иго


              Сергей Зацаринный: Взгляд с другого берега Угры

              Активисты СССР-2


              Андрей Бабицкий: Либералы плюс националисты равно новый интернационал

              на ваш взгляд


              Каким источникам информации вы доверяете больше?

              Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

              Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружием   3 августа 2019, 16:30
              Фото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай?

              Президент США Дональд Трамп намерен заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений. Об этом он заявил в тот день, когда российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратил действовать.

              «Они (Россия) избавляются от некоторых (ракет), мы избавляемся от некоторых. Это было бы здорово для всего мира», – сказал глава американского государства, подчеркнув, что говорил по этому поводу с главами России и Китая, которые «с огромным воодушевлением» рассматривают возможность заключения такого соглашения. Трамп уверен, что оно способно сэкономить странам деньги на оборонные расходы. «Я действительно верю в то, что это произойдет», – резюмировал он.

              Ранее по инициативе американской стороны действительно состоялась телефонная беседа президентов России и США. По словам Трампа, что разговор получился «коротким, но хорошим».

              После ухода ДРСМД в историю между Россией и США остается единственное соглашение по ограничению, производству и хранению ядерного оружия – договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), который был подписан в 2010 году и действует до 2021-го. Оно предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них, а также сокращение баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

              СНВ-3 может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Однако США уже неоднократно давали понять, что не планируют этого делать. В частности, на этой неделе советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил: нет смысла в продлении «ущербной системы», чтобы «просто сказать, что у нас есть договор». Правда, он добавил, что «никаких решений пока не принято».

              Судя по заявлениям Трампа, он рассчитывает на активизацию контактов с Россией. Несмотря на ведение очередных санкций, американский президент назвал «мертвой» проблему, которая последние годы мешала Вашингтону наладить отношения с Москвой. «Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения. Это было очень тяжело (сделать) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва», – заявил Трамп. Охотой на ведьм он называет расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы. Через два года работы Мюллер закрыл дело и ушел в отставку, а Трамп назвал «клоунами» тех, кто подогревал страх перед «российской угрозой».

              Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин убежден, что международные отношения в современном мире определяет треугольник Москва-Вашингтон-Пекин, поэтому появление трехстороннего договора о сдерживании ядерных вооружений было бы полезным.

              «Но, выстраивая отношения в этом треугольнике, нельзя ожидать, что Россия приведет с собой Китай, как предлагает Трамп. Если товарищ Трамп хочет выстраивать отношения в этом треугольнике, то это надо делать не только с Россией, но и с Китаем. А пока он ведет торговые и тарифные войны с Китаем, я не думаю, что Россия может гарантировать присоединение Китая к этому договору. Китай – суверенная и самодостаточная страна. Тут нужны трехсторонние переговоры, по-другому не получится», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              Домрин назвал «бедой, а не виной» неспособность Трампа выполнить свои предвыборные общения нормализовать отношения с Россией. «Президент Соединенных Штатов не всемогущ, на протяжении трех лет его оппоненты делают все для того, чтобы торпедировать попытки Трампа нормализовать отношения с Россией. Окно возможностей откроется после его переизбрания. В том, что он будет переизбран, нет никаких сомнений. И этом случае открывается окно для нормализации американо-российских отношений», – считает Домрин.  

              В свою очередь первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков напомнил газете ВЗГЛЯД, что Трамп обещал достигнуть абсолютного ядерного превосходства США над Россией и Китаем. Решить такую задачу можно двумя путями: неограниченным наращиванием вооружений, либо искусственными ограничениями за счет договоров.

              Как подчеркнул эксперт, главная проблема США - технология обогащения урана. Страна уступает не только России, но даже КНДР и Ирану. Именно поэтому американцы не могут быстро наращивать ядерные боеголовки. «Поэтому США решили заключить договор с Россией и Китаем», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, американцев беспокоят китайские ракеты средней и меньшей дальности, а также российская тяжелая ракета «Сармат» дальностью стрельбы на десятки тысяч километров, боевой сверхзвуковой комплекс «Авангард» и торпеда «Посейдон», которая с помощью боеголовки мультимегатонного класса способна «поставить Америку на порог физического уничтожения».

              «Такая же боеголовка может быть установлена на ракету «Сармат». Создать противоракетную оборону, которая даже теоретически могла бы перехватить эту ракету, американцы не могут. Поэтому США вышли из ДРСМД, чтобы иметь возможность разместить на территории стран Восточной Европы ракетный потенциал обезоруживающего предназначения, так называемый контрсиловой», – считает Сивков.

              По его словам, новым договором американцы хотели бы связать руки России в развертывании новейших вооружений, а «вместе с тем развязать себе руки в размещении ракет средней и меньшей дальности и создании обычных ядерных вооружений, чтобы добиться абсолютного превосходства над миром».

              «Американцы потребуют от России уничтожить торпеды «Посейдон», они будут добиваться запрета развертывания комплексов «Авангард» и ракет типа «Сармат». А от Китая они будут добиваться резкого сокращения ракет средней дальности», – полагает эксперт.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............