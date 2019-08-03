США ввели исключения из новых санкций против России

Американские власти ввели ряд исключений в рамках второго пакета санкций в отношении Москвы по так называемому делу Скрипалей, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Ортэгус отметила, что «в интересах национальной безопасности США необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по банковским кредитам и экспорту», передает ТАСС.

В частности, ограничения на банковские кредиты будут отменены во всех аспектах, кроме указанных в рамках вводимых санкций запретов на нерублевые облигации и кредиты.

В документе говорится, что исключения из требований экспортного лицензирования минторга США будут по-прежнему доступны для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками.

Также Госдеп перечислил ряд статей экспорта, решение по которым американские власти собираются принимать «в индивидуальном порядке». Речь идет о продукции, связанной с проведением космических полетов, необходимой для обеспечения безопасности пассажирской авиации, предназначенной для гражданских конечных потребителей. Также в список вошла продукция находящихся на территории России филиалов иностранных компаний.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Новые рестрикции ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками.

Москва назвала действия Вашингтона демонстрацией обреченности.