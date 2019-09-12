Разведка США назвала сроки поставки в войска России «Буревестника»

Американская разведка считает, что российские крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены Москвой на вооружение в течение шести лет, сообщили СМИ.

Как сообщил телеканал CNBC, испытания «Буревестника» прошли один раз в этом году и четыре раза в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года.

Разведка США установила, что самый длительный полет занял чуть больше двух минут, за которые ракета пролетела 35,4 км. Самый короткий полет длился всего четыре секунды, за которые ракета пролетела всего 8,05 км. При этом телеканал утверждает, что все испытания «Буревестника» окончились неудачно передает ТАСС.

По мнению CNBC, тесты показали, что ядерная энергоустановка ракет не запустилась и якобы именно это привело к происшествию в Архангельской области.

Напомним, 28 августа экс-инспектор ООН по контролю вооружений Скотт Риттер опубликовал в американском издании The American Conservative материал, в котором раскритиковал спекуляции на тему радиационной опасности после взрыва на российском полигоне под Неноксом.

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