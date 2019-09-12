В Москве заявили о готовности американских полигонов к возобновлению ядерных испытаний

Москве известно, что Вашингтон поддерживает свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению испытаний, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает РИА «Новости».

Он добавил, что известно: Вашингтон поддерживает свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению испытаний.

«Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному, заинтересованному диалогу», – подчеркнул дипломат.

Отметим, что о подозрениях относительно возобновления США ядерных испытаний говорилось еще в июле.

Генеральная ассамблея ООН приняла ДВЗЯИ в 1996 году, но он так и не вступил в силу, поскольку остался не подписанным несколькими государствами, в том числе США.

При этом все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали соглашение.

В 2013 году Барак Обама, занимавший пост президента США, заявил о намерении добиваться подписания Вашингтоном документа к 2016 году, однако этого так и не произошло.

В августе 2019 года Рябков говорил, что в Москве не видят перспектив вступления ДВЗЯИ в силу. Он подчеркивал, что основным препятствием является именно позиция США.

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