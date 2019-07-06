Россия заподозрила США в намерении возобновить ядерные испытания

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предположил, что спекуляции Пентагона о якобы проводимых Россией испытаниях ядерных боезарядов малой мощности являются операцией «прикрытия» для отзыва Вашингтоном подписи под ДВЗЯИ и возобновления полномасштабных ядерных испытаний в США.

Посол подчеркнул, что «Россия не обсуждает с Соединенными Штатами спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны США о возможном проведении нами ядерных испытаний свыше нулевой мощности», передает ТАСС.

«Вашингтону была обозначена наша позиция – мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», – заявил дипломат.

При этом Антонов отметил, что обвинения Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) вызывают обеспокоенность «в связи с возможными мотивами начала антироссийской кампании».

«Уж очень ситуация напоминает, как все развивалось в отношении ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Сначала – заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещенным договором, затем – поиск «виновников», и как итог – выход из соглашения», – отметил российский дипломат.

«Не являются ли действия военной разведки частью американского плана «прикрытия» для отзыва подписи США под ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) и возобновления собственных полномасштабных ядерных испытаний?» – предположил посол России в Соединенных Штатах.

Напомним, в конце мая глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выступил с утверждением, что Москва якобы не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. В ответ МИД России обвинил США в использовании нечистоплотных приемов в попытке перевести стрелки на Москву. Отметим, международные инспекторы не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Пентагону померещились ядерные взрывы, которые якобы проводит Россия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД