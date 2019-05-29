Международные инспекторы не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) прокомментировали обвинения США о «несоблюдении» Россией моратория на ядерные испытания, подчеркнув, что не фиксировали ничего необычного.

«Международная система мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ функционирует нормально и не фиксировала никакого необычного события», – сообщили в пресс-службе организации в ответ на просьбу РИА «Новости» прокомментировать заявления США о «несоблюдении» Россией моратория на ядерные испытания.

Кроме того, в организации подчеркнули, что «ОДВЗЯИ полностью уверена в способности МСМ фиксировать взрывы при ядерных испытаниях в соответствии с условиями ДВЗЯИ».

В пресс-службе сообщили, что режим верификации ДВЗЯИ уже работает и эффективен, по всему миру задействовано более 300 мониторинговых станций, отправляющих данные.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выступил с утверждением, что Москва якобы не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. В ответ МИД России обвинил США в использовании нечистоплотных приемов в попытке перевести стрелки на Москву.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Пентагону померещились ядерные взрывы, которые якобы проводит Россия.