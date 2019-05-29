США заявили о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания

Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания, что помогает ей развивать ядерный потенциал, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.

«США считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания... Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал», – передает его слова РИА «Новости».

Россия ранее критиковала Вашингтон за отказ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и говорила, что «намерение США придерживаться моратория на ядерные испытания» не достаточно, так как мораторий «не может заменить юридических обязательств». Указывалось, что США собираются «сфокусироваться только на тех направлениях», которые отвечают их «утилитарным национальным интересам».