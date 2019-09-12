МИД признал риск начала ядерной войны

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

«Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут ... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт», – сказал Рябков во время выступления с докладом «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности», передает РИА «Новости».

Он отметил, что особенно негативная динамика наблюдается в течение этого года. «Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными», – добавил замминистра, пояснив, что западные партнеры блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.

Рябков также заявил, что Россия рассчитывает на готовность США к возобновлению полноценных переговоров по стратегической стабильности.

«Выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег [США] к серьезному и заинтересованному диалогу», – уточнил он.

Ранее в США заявили, что причиной ядерной войны может стать использование искусственного интеллекта военными.

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