МИД заявил о нехватке времени для разработки документа на замену Договора о СНВ

Полноценную замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не удастся разработать до истечения срока действия документа, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Леонтьев.

«Сложная и непонятная ситуация с перспективами продления Договора о СНВ. Уже очевидно, что за оставшееся время (договор истекает 5 февраля 2021 года) мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Вашингтон может намеренно откладывать переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы его действие было прекращено автоматически.

В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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