Названы темы беседы Трампа и Лаврова

Президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров обсудят несколько вопросов, в том числе контроль над вооружениями.

Также политики будут беседовать на тему национальной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, встреча Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео проходит в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем президент России Владимир Путин отправляет к Трампу Лаврова.