Захарова предсказала «яркие пиар-акции» на выборах президента США

В 2020 году в связи с выборами президента США ожидаются «яркие пиар-акции», тема «вмешательства» Москвы «никуда не ушла», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в эфире канала «Россия 24» напомнила, что тема якобы имевшего место «российского вмешательства» в американские выборы по-прежнему «разогревается изо всех сил», хотя «уже не может сама жить без ежедневного подогрева».

Она заявила, что 2020 год «пройдет под вывеской американских президентских выборов, когда нужны будут обязательно внешние поводы, внешние стимулы, какие-то факторы, которые становятся уже факторами внутриполитической борьбы», передает РИА «Новости».

Она отметила, что при этом «могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера». Захарова призвала помнить, что все это «будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США».

Напомним, США готовятся к атаке на высокопоставленных российских чиновников «для срыва российского вмешательства в выборы 2020 года».

Россия предлагала США обсудить тему «вмешательства» в выборы, но от Вашингтона по этому поводу было ноль реакции.

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