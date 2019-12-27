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27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

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Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Наш человек широк. И все его страсти – огромны. Любить – так умереть за то, что любишь. Разлюбить – так вырвать из сердца навек. Подробности...

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За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
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              Америка готова начать войну против российской элиты

              Сотрудники Киберкомандования США за работой   27 декабря 2019, 13:22
              Фото: cybercom.mil
              Текст: Петр Акопов

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              Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны.

              На фоне попытки вынесения импичмента Трампу тема вмешательства России в американские выборы получила в США «второе дыхание». Причем все чаще речь идет о вмешательстве в предстоящие выборы 2020 года. Дать отпор российской агрессии – долг каждого честного американца, особенно если он носит военную форму:

              «Через 332 дня наша страна будет избирать президента. Мы не можем расслабляться. Мы не должны смотреть на это, как на нечто эпизодическое. Защита нашей страны, защита наших выборов – это наша повседневная обязанность и на сегодня, и на все обозримое будущее».

              Так заявил в начале декабря генерал Пол Накасоне. Четырехзвездный генерал возглавляет сразу три специальных службы Пентагона – Киберкомандование США, Центральную службу безопасности и Агентство национальной безопасности (АНБ). Это высказывание Накасоне напомнила The Washington Post, опубликовавшая в четверг статью «Американское Киберкомандование строит планы информационной войны для срыва российского вмешательства в выборы 2020 года».

              В самой статье нет прямой речи Накасоне или других действующих сотрудников Киберкомандования или АНБ. Но все сказанное в ней «утекло» именно от спецслужб, которые обозначены в тексте как «бывшие и действующие чиновники поделились информацией на эту тему на условии соблюдения анонимности».

              Они сообщили о том, что разрабатывается тактика информационной войны и конкретные меры, которые могут быть применены против высокопоставленных российских руководителей в случае «российского вмешательства в выборы 2020 года посредством взлома систем для голосования и разжигания разногласий в обществе».

              Будет ли это вмешательство? СМИ за три года убедили американское общество в том, что Россия вмешивалась в выборы-2016, и с этим перестал спорить даже сам Дональд Трамп. Он понимает, что так «себе дороже», и настаивает только на том, что сам не имеет к этому никакого отношения, а вмешательство не оказало влияния на исход выборов. Так что и в отношении выборов-2020 можно не сомневаться – если нужно будет, русский след быстро обнаружат.

              Конечно, вероятность такого «обнаружения» куда выше при поражении Трампа (а вот вероятность этого постоянно снижается). Но даже при его победе нельзя исключать того, что Киберкомандование все-таки атакует Россию. Просто потому, что победа Трампа может быть оспорена не только его соперниками-демократами, но и «теневым государством» и частью спецслужб. Это, конечно, приведет к сползанию Штатов в кризис двоевластия с самыми непредсказуемыми последствиями.

              Пока что Киберкомандование просто разрабатывает тактику ударов и сливает информацию о ней в The Washington Post. Чтобы, с одной стороны, американский народ успокоить – мы стоим на защите демократии. А с другой – предупредить коварных русских: у нас длинные руки. 

              Суть, если коротко, такова:

              «в случае вмешательства могут быть раскрыты секретные личные данные высшего руководства и элиты страны, хотя лично президента Путина это вряд ли затронет, поскольку это будет слишком провокационно».

              Вот как описывает их The Washington Post:

              «В качестве новой тактики рассматриваются действия против руководителей спецслужб, военачальников, а возможно, и некоторых олигархов. Направляемые им послания будут сопровождаться ограниченными кибероперациями, цель которых – продемонстрировать, что американцы могут взломать ту или иную систему либо аккаунт, и нанести ущерб. Об этом рассказали люди, посвященные в детали. В таких посланиях будут предупреждения о том, что если вмешательство в выборы не будет прекращено, этих людей ждут серьезные последствия...

              Другой вариант предусматривает распространение дезинформации в целях использования соперничества и вражды, существующей в российской власти и в рядах влиятельной элиты».

              То есть американцы собираются одной рукой взламывать компьютеры российской элиты, а другой – вбрасывать различную дезинформацию с целью рассорить ее между собой. Настоящая информационная война, о планах которой не стесняются признаваться.

              Впрочем, речь идет не только о планах. Хотя в статье и утверждается, что:

              «В 2016 году сотрудники Совета национальной безопасности из администрации Обамы разработали серию киберопераций против России сродни тем, которые сегодня планирует Киберкомандование. Но как сказал один бывший руководитель, «никто не испытывал желания их осуществлять». «Разница между 2016 годом и сегодняшним днем – как небо и земля», – сказал другой бывший руководитель, отметивший, что несколько лет назад Киберкомандование мыслило намного сдержаннее и традиционнее».

              Это больше похоже на нежелание признать, что боевые информационные действия уже ведутся. Причем не только те, о которых упоминается в статье и в которых открыто признался даже Трамп. Это, например, атака на российское «Агентство интернет-исследований», которое американцы обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года:

              «Киберкомандование рассылало сообщения хакерам, работающим на российскую военную разведку, показывая тем самым, что их личности ему известны, и оно может сделать эту информацию достоянием гласности... Киберкомандование в день выборов отключило их серверы от Сети. Изоляция продлилась как минимум два дня. Американцы также рассылали сообщения, чтобы вызвать неразбериху и разногласия среди сотрудников «Агентства интернет-исследований», в том числе среди системных администраторов».

              Это заявление демонстрирует, что американцы уже ведут против россиян операции по вбросу и распространению «дезинформации в целях использования соперничества и вражды, существующей в российской власти и в рядах влиятельной элиты». И это признание будет иметь куда более серьезные последствия.

              Ведь то, что выдается за «инсайды» и «аналитику» как в среде анонимных российских Telegram-каналов, так и части российских СМИ, рассматривалось многими как элемент внутриэлитной борьбы или попыток несистемной (и нередко завязанной на Запад) оппозиции дискредитировать власть. Но теперь это будет расцениваться в первую очередь как важный элемент информационной войны со стороны США.

              Неизвестно только, зачем было американским спецслужбам признаваться в этом – или, точнее, намекать на свою причастность к подобной работе.

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