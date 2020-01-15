США и КНР подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января приедет с визитом в США, где будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

В середине декабря сообщалось, что США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему сделка с США станет самоубийством для Китая.