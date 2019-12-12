Стало известно о договоренностях США и Китая по торговле

Соединенные Штаты достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем, пишет Bloomberg.

По информации источников Bloomberg, договоренности теперь должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Планируется, что в течение дня представители США на переговорах встретятся с американским лидером.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь сообщает, что Вашингтон предложил Пекину сократить вдвое пошлины на китайские товары на сумму примерно 360 млрд долларов. Также Соединенные Штаты выразили готовность отказаться от своих планов по повышению тарифов на ряд товаров из Китая, которое намечено на 15 декабря.

Со своей стороны Вашингтон потребовал от Пекина обязательств по приобретению крупных партий сельскохозяйственной и другой продукции американского производства, охране прав на американскую интеллектуальную собственность, а также предоставлению США более широкого доступа к китайскому сектору финансовых услуг.

Американская сторона подчеркнула, что если Пекин не станет соблюдать выдвинутые требования, пошлины будут возвращены на прежний уровень.

Напомним, 2 декабря стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем приостановлены из-за американского закона о Гонконге. В тот же день Китай ввел санкции против США, обвинив Вашингтон в поддержке преступников в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР.

После этого Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать Китаю кредиты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями.