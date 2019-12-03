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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

Споры вокруг транзита газа остаются едва ли не главным содержанием российско-украинских политических коммуникацийФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Переговоры между Газпромом и «Нафтогазом» относительно транзита российского газа через Украину в Европу явно зашли в тупик. Стороны предъявляют друг другу взаимоисключающие требования. Но если с политической точки зрения аргументы Киева совершенно абсурдны, то чисто коммерческая позиция Украины выглядит, к сожалению для Газпрома, весьма убедительно. Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин - типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
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Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годыФото: Sascha Steinach/Global Look Press
Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР была едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
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СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
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              Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

              Товарищ Хуа Чуньин - типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.   3 декабря 2019, 08:22
              Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики.

              Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - это, если «на наши деньги», Мария Захарова, если на американские - Хизер Науэрт, Джейн Псаки или Виктория «Печеньки для Майдана» Нуланд. Три очень разные державы в духе современного тренда на гендерное равенство отписали пост спецпредставителя - главной «говорящей головы» при внешнеполитическом ведомстве женщинам.

              «Говорящая голова» - это не нечто обидное. Голова не только говорит, но и думает, возглавляя структуру, выполняющую функции не только пиар-обеспечения, но и аналитического центра. Это не пресс-секретарь в обычном смысле, том более, в США и РФ должности пресс-секретаря и спецпредставителя внешнеполитического ведомств разделены (просто в российском случае их занимает один и тот же человек).   

              Товарищ Хуа - типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР. «Твердокаменный большевик во втором поколении», как говорили в советской компартии, но с поправкой на современные реалии.

              Родители Хуа были провинциальными партийными чиновниками, причем отец отвечал именно за партийную дисциплину на уровне города Хуайань, где сегодня проживают порядка 5 миллионов человек. Дочь получила образование в престижном по китайским меркам Нанкинском университете и сделала дипломатическую карьеру тогда, когда в консервативном китайском обществе многие пути для женщин были еще закрыты.

              Ныне Хуа Чуньин - член партии, успешно прошедший через антикоррупционную чистку. По крайней мере, появлялись сообщения о том, что в 2018 году, когда она внезапно исчезла из вида, ее проверяли на причастность к коррупционным махинациям, а когда проверили - повысили с замдиректора департамента до директора.  

              Если не считать нескольких лет работы в Сингапуре, три четверти населения которого составляют этнические китайцы - хань, товарищ Хуа всегда работала на европейском направлении и специализировалась на Западной Европе. Она входила в число людей, ответственных за отношения между Китаем и Евросоюзом, и занимала посты советника миссии КНР при ЕС и советника департамента по ЕС в МИД, пока в 2012-м не стала заместителем директора департамента по информации и печати.

              Очень возможно, что повышение Хуа до нынешней должности в июле уходящего года - отнюдь не случайность. На фоне жесткой торговой войны между США и Китаем, отношения между Пекином и Брюсселем заметно улучшились. Не то чтобы они объединились против Вашингтона, но стали ближе друг к другу и дальше от США, поскольку претензии Дональда Трампа к торговле с европейцами и китайцами имеют одинаковый характер - президенту не нравится, что профицит торгового баланса не за Америкой.

              В то же время, Хуа была найдена достаточно жестким и компетентным человеком, чтобы оппонировать США со стороны китайского правительства. Чем она, собственно, и занимается - с поправкой на традиционную восточную вежливость (Науэр и Захарова в плане языка и яркости метафор могут чувствовать себя более свободно).

              И вот теперь Хуа объявила о введении против США санкций. Вроде бы несущественных, но это на первый взгляд. В реальности мы говорим о важной вехе, возможно, что поворотной.

              Около недели назад Дональд Трамп подписал закон «о демократии и правах человека в Гонконге», отреагировав тем самым на затянувшееся противостояние между местными оппозиционными активистами и властями, ориентирующимися на Пекин. Закон этот, прямо скажем, беззубый. Он подразумевает только то, что когда-нибудь в будущем США могут наложить санкции в отношении людей, причастных к подавлению протестов, и некоторых торговых операций с Гонконгом. Кроме того, Америка обязуется не поставлять в особый административный район КНР некоторые полицейские спецсредства, что, если по сути, как слону дробина.

              Китай, как и обычно, счел эту дробину вмешательством в свои внутренние дела и устами товарища Хуа временно запретил рассмотрение запросов от США на посещение Гонконга американскими военными (именно военными) кораблями и самолетами, без чего американцы тоже легко обойдутся - у них в регионе полно союзников и баз, где можно при необходимости подзаправится без всякой бюрократической волокиты.

              В общем, ответ вышел не совсем «зеркальным», но сопоставимым по жесткости. Если бы не одно «но»: в том же пакете Пекин ввел санкции против нескольких американских неправительственных организаций, выделив три из них - Human Rights Watch (HRW), Freedom House (FH) и Национальный демократический институт по международным вопросам (NDIFIA). И хотя детали этих санкций пока не объявлены, уже сейчас можно говорить - всё серьезно.

              Идем по прядку. Human Rights Watch - международная правозащитная организация, пожалуй, самая известная и активная на сегодняшний день. Там принципиально не принимают гранты от какого-либо правительства, довольствуясь частными пожертвованиями (например, от Джорджа Сороса). Эти два обстоятельства предопределяют то, что никаких отдельных ограничений на деятельность HRW Россия не вводила, хотя является постоянным объектом для ее критики, наряду с Израилем и тем же Китаем. То есть Китай пошел дальше нас, припомнив HRW и Гонконг, и Уйгуристан.

              Freedom House это вроде как тоже правозащитники, но другого плана - специальные правозащитники при американской власти, которая наполняет бюджет организации на три четверти. FH отвечает властям взаимностью, выступая в качестве адвоката американских военных операций против «недемократических режимов» по всему миру. Совет Федерации РФ предлагал включить эту организацию в список нежелательных, но Минюст этого не сделал, поскольку никакой деятельности «на земле» FH не осуществляла и не осуществляет. Она работает в сфере чистого пиара, в частности, ежегодно составляет знаменитый рейтинг «свободных» и «несвободных» стран, относя Россию к «полностью несвободным» с 2004 года.

              За этот рейтинг FH критикуют внутри самой Америки, поясняя, что РФ просто не может находится на одном уровне с абсолютными монархиями Персидского залива и одиозными африканскими диктатурами - это вводит людей в заблуждение.

              Но аналитика - это аналитика, а черный пиар - это черный пиар. FH платят за последний.

              Наконец, NDIFIA, созданная американским правительством и располагающаяся непосредственно в Вашингтоне, осуществляет непосредственное вмешательство во внутренние дела третьих стран - оказывает финансовым помощь «своим» (сиречь ориентированным на США) политикам и объединениям. В России эта организация была признана нежелательной и выдворена за пределы страны еще в начале 2016-го, то есть китайцы долго терпели и только сейчас не выдержали. На то есть причина.

              Дело в том, что NDIFIA аффилирована не столько с правительством США как таковым, сколько с Демократической партией (кстати, второе лицо в этой организации - бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт). А у Москвы и Пекина к этой партии принципиально разное отношения.

              Через год в США президентские выборы, и в Москве в любом случае будут болеть за Трампа - не столько из-за надежд на его обещание «поладить с Россией», сколько из-за того, что для нас сейчас ничего нет хуже, чем Демократическая партия США.

              Не так в Китае. Там очень надеются, что Трамп с его торговыми претензиями - это «временное недоразумение» всего на один срок и готовы стоя приветствовать избрание президентом главного фаворита демократической элиты Джо Байдена. Его в Китае по настоящему ценят и уважают, с ним давно мосты наведены - еще до Обамы, которого, кстати, в КНР наоборот - не уважали и старались решать все вопросы именно через Байдена. Таким образом, наши с Китаем интересы во внутренней политике США на данный момент перпендикулярны друг другу.

              Возможно, в Китае больше не верят в победу Байдена (и для этого есть все основания), возможно, в NDIFIA перешла определенную «красную линию». В любом случае, это уже конфликт не только с Трампом, но и с альтернативой ему в лице демократов, с которыми Пекин пытался сохранить хорошие отношения.

              В общем и целом китайцы отнюдь не настроены на конфронтацию с США - она сильно вредит их бизнесу, о чем газета ВЗГЛЯД недавно писала. Но ситуация в Гонконге действительно подошла к опасной черте. После того, как формальное требование митингующих - отзыв закона от экстрадиции в материковый Китай было выполнено, оппозиция разгромно выиграла муниципальные выборы, а митинги пошли на спад, но уличное противостояние только ужесточилось. Теперь более мелкие и разрозненные группы активистов действуют особенно агрессивно, регулярно перекрывая важные трассы и блокируя правительственные здания, что приносит огромные убытки.

              Очевидно, власти КНР рассматривают сценарии по пресечению этих «праздников непослушания» и ждут момента, когда теряющее доходы гонконгское общество откажет оппозиции в массовой поддержке. Именно против этого направлен подписанный Трампом закон, благо Белый дом прямо заинтересован в том, чтобы в Гонконге сохранялся очаг нестабильности.

              В Пекине это понимают и подчеркивают, что Вашингтон «поддерживает преступников». Это вопрос настолько болезненный и потенциально опасный (на кону территориальная целостность страны), что в КПК прицельно «прищучили» так или иначе вовлеченные в гонконгский процесс американские НКО, поставив под удар заключение торгового соглашения, которое было анонсировано на конец года.

              Это соглашение очень нужно и Пекину, терпящему убытки от торговой войны, и Трампу, для которого оно станет показательной внешнеполитической победой, и всему миру, поскольку он находится под угрозой нового экономического кризиса и рецессии, спровоцированной этой самой торговой войной.

              Возможно, в Поднебесной надеются, что Трампу просто наплевать на правозащитников, которые его самого очень сильно не любят. Но если Белый дом под влиянием не столько внешних, сколько внутренних факторов будет поставлен перед необходимостью дальнейших мер, - и если эти меры закрепят вектор на экономическое противостояние с КНР, риск нового мирового экономического кризиса сильно возрастет. Надеяться на то, что он не затронет Россию, увы, не приходится.

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