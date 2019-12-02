Торговые переговоры между США и Китаем приостановлены из-за закона о Гонконге

Переговоры между Китаем и Соединенными Штатами о заключении торгового соглашения приостановлены в связи с принятием в США закона о демократии и правах человека в Гонконге, сообщил информационный портал Axios.

По словам источников портала в Белом доме, консультации по достижению соглашения «приостановлены из-за закона о Гонконге», необходимо время «для того, чтобы внутренняя политика [председателя КНР] Си Цзиньпина успокоилась», передает ТАСС.

Кроме того, по имеющимся у портала сведениям, остается неразрешенным ряд вопросов, касающихся отмены ранее введенных американских таможенных пошлин, механизма обеспечения соблюдения торговых договоренностей, а также гарантий Пекина по закупке сельскохозяйственной продукции в США.

Источники также утверждают, что Белый дом пока не определился и с местом подписания соглашения, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем. Рассматривается, в частности, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид. По сведениям источников портала, это произойдет «не раньше конца [2019] года». Они также отмечают, что Трамп отложит запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские товары, несмотря на то, что процесс достижения торговых договоренностей застопорился.

При этом источники портала полагают, что соглашение в итоге будет подписано.

Напомним, в прошлую среду президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в этом специальном административном районе КНР. В ответ Китай обвинил США в поддержке преступников в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР.

По мнению эксперта-китаиста Алексея Маслова, «решение Трампа резко ухудшает отношения между США и Китаем, потому что так жестко американцы не вели себя по отношению КНР даже в период холодной войны 60-70 годов».

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