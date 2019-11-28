Китай обвинил США в поддержке преступников в Гонконге

Администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Это серьезное вмешательство в дела Гонконга, что является внутренним делом Китая. Мы сделали строгое представление американской стороне», – передает ТАСС слова Гэн Шуана на брифинге, посвященному подписанию президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге.

«США игнорируют факты и истинное положение дел. Они открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру, устраивают поджоги, мешают мирным гражданам, подрывают принцип верховенства права и нарушают общественный порядок», – добавил дипломат.

Напомним, Трамп в среду подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, по мнению Вашингтона, ответственных за нарушение там прав человека.

МИД Китая выступил с заявлением, в котором говорилось, что Пекин выступает решительно против подписания президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге.