Китай выразил протест США

Пекин выступает решительно против подписания президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что американский закон «является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также ничем не прикрытой гегемонией», передает ТАСС.

«Правительство и народ Китая выражают решительный протест», – указано в документе.

Напомним, Трамп в среду подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, по мнению Вашингтона, ответственных за нарушение там прав человека.