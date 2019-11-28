Трамп подписал закон о Гонконге

Американский президент Дональд Трамп в среду подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Законодательная инициатива ранее была одобрена обеими палатами Конгресса США. Закон требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека, передает ТАСС.

Также Трамп запретил «экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг». Соответствующий закон направлен на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались местными правоохранителями.

В заявлении Трампа выражена надежда, что «лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех.

Ранее Трамп заявил, что попросил китайского коллегу Си Цзиньпина не вводить «миллион солдат» в Гонконг, чем «спас» город.