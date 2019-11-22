Трамп похвастался спасением Гонконга от «уничтожения за 14 минут»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что попросил китайского коллегу Си Цзиньпина не вводить «миллион солдат» в Гонконг, чем спас город.

«Это осложняющий фактор. Если бы не я, Гонконг был бы раздавлен за 14 минут. У него был миллион солдат, стоящих под Гонконгом. И они не двигаются, потому что я позвонил и попросил его: «Пожалуйста, не делай этого. Ты совершишь большую ошибку, это окажет огромное влияние на сделку по торговле», – сказал Трамп в эфире американского телевидения, передает РИА «Новости».

В среду Сенат Конгресса США единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, на что власти Китая выразили протест.

Позднее Китай призвал США прекратить вмешиваться в дела Гонконга.