Китай призвал США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай направил строгое представление в адрес США после принятия Конгрессом законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге.

«Мы осуждаем и отвергаем решение Конгресса США, включая как Палату представителей, так и Сенат, касающееся одобрения законопроекта о [демократии и правах человека в] Гонконге. Мы направили американской стороне строгое представление», – сообщил Гэн Шуан, передает ТАСС.

Он назвал действия США «ошибочными» и отметил, что они «нанесут ущерб не только интересам Китая, но и интересам самих США в Гонконге».

«Мы призываем Соединенные Штаты <...> принять меры, чтобы этот законопроект не превратился в закон, а также немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и другие внутренние дела Китая», – добавил представитель МИД, уточнив, что если США будут и дальше настойчиво следовать своему курсу, то «Китай готов принять жесткие контрмеры».

В среду Сенат Конгресса США единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, на что власти Китая выразили протест.