Китай выразил протест США в связи с одобрением Сенатом законопроекта по Гонконгу

Власти Китая выражают решительный протест правительству Соединенных Штатов в связи с одобрением Сенатом США «законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге», заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что поддержка Сенатом США «законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге» – «это вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное нарушение основополагающих принципов международного права», передает ТАСС.

«Китайская сторона решительно осуждает подобные действия и выражает решительный протест», – говорится в заявлении МИД КНР.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан пообещал, что Пекин обязательно предпримет ответные меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и интересов Китая, на которые покушается Вашингтон.

Ранее Сенат США единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, предусматривающий возможность введения санкций против лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе КНР.